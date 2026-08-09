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Зеленський анонсував нові контакти заради посилення ППО

20:30 09.08.2026 Нд
2 хв
Україна готує важливі дипломатичні кроки
aimg Сергій Козачук
Зеленський анонсував нові контакти заради посилення ППО Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com_zelenskyy.official)
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Україна активізує дипломатичні зусилля для отримання нових пакетів протиповітряної оборони та відповіді на російські удари.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Дипломатія та посилення ППО

Глава держави зазначив, що Україна продовжує активну роботу на дипломатичному треку задля захисту держави та її громадян.

"На тижні будуть нові контакти наші з посередниками, і саме по тих кроках і тих пропозиціях, які необхідні. Україна завжди активна у дипломатії. Будуть нові контакти заради пакетів для ППО - для захисту нашої держави, наших людей", - сказав президент.

Ситуація зі світлом та наслідки обстрілів

В Одесі тривають відновлювальні роботи після нічної атаки. На ранок без світла залишалися понад 300 тисяч родин, проте третину з них уже заживили.

Крім того, під ворожими ударами опинилися й інші регіони України:

  • Харків та область;
  • Павлоград;
  • Херсон;
  • Сумщина;
  • Житомирщина.

Усі профільні служби та ремонтні бригади задіяні, аби надати реальну допомогу людям та відновити постачання.

Відповідь Росії та удари по НПЗ

Зеленський також повідомив про розмову з Головкомом Михайлом Драпатим щодо захисту міст і наголосив, що на кожен російський удар буде реагування. Війна ставатиме все більш відчутною безпосередньо в Росії.

Збройні Сили та СБУ продовжують операцію щодо російської нафтопереробки. Також уражено російські ЗРК, радіолокаційні станції та інфраструктуру в Азовському і Чорноморському регіонах.

Виробництво Patriot в Україні

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що через бюрократію розгортання виробництва систем ППО Patriot в Україні за американськими ліцензіями займе від 12 місяців до кількох років.

Водночас Україна та США домовилися про те, що США щомісяця постачатимуть ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot. Втім, за словами глави держави, цієї кількості все одно буде недостатньо для повного закриття потреб захисту неба.

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