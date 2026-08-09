Зеленський анонсував нові контакти заради посилення ППО
Україна активізує дипломатичні зусилля для отримання нових пакетів протиповітряної оборони та відповіді на російські удари.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Дипломатія та посилення ППО
Глава держави зазначив, що Україна продовжує активну роботу на дипломатичному треку задля захисту держави та її громадян.
"На тижні будуть нові контакти наші з посередниками, і саме по тих кроках і тих пропозиціях, які необхідні. Україна завжди активна у дипломатії. Будуть нові контакти заради пакетів для ППО - для захисту нашої держави, наших людей", - сказав президент.
Ситуація зі світлом та наслідки обстрілів
В Одесі тривають відновлювальні роботи після нічної атаки. На ранок без світла залишалися понад 300 тисяч родин, проте третину з них уже заживили.
Крім того, під ворожими ударами опинилися й інші регіони України:
- Харків та область;
- Павлоград;
- Херсон;
- Сумщина;
- Житомирщина.
Усі профільні служби та ремонтні бригади задіяні, аби надати реальну допомогу людям та відновити постачання.
Відповідь Росії та удари по НПЗ
Зеленський також повідомив про розмову з Головкомом Михайлом Драпатим щодо захисту міст і наголосив, що на кожен російський удар буде реагування. Війна ставатиме все більш відчутною безпосередньо в Росії.
Збройні Сили та СБУ продовжують операцію щодо російської нафтопереробки. Також уражено російські ЗРК, радіолокаційні станції та інфраструктуру в Азовському і Чорноморському регіонах.
Виробництво Patriot в Україні
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що через бюрократію розгортання виробництва систем ППО Patriot в Україні за американськими ліцензіями займе від 12 місяців до кількох років.
Водночас Україна та США домовилися про те, що США щомісяця постачатимуть ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot. Втім, за словами глави держави, цієї кількості все одно буде недостатньо для повного закриття потреб захисту неба.