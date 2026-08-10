Зеленский и Клименко запланировали усиление СНБО, будут кадровые решения

Совету национальной безопасности и обороны требуется больше реальной оценки всех параметров устойчивости Украины. Приняты новые решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Усиление работы СНБО

Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Игоря Клименко и запланировал усиление возможностей СНБО:

реагирование на чрезвычайные ситуации техногенного характера,

ликвидация последствий российских ударов,

выполнение задач подготовки областей и громад к зимнему периоду и соответствующих вызовов.

"Все это должно происходить гораздо оперативнее. Согласовал Игорю необходимые организационные и кадровые решения", - говорит президент.

Зеленский и Клименко договорились об изменении подходов к формированию повестки дня и контролю за исполнением решений Ставки и СНБО.

Также были определены меры по лучшим результатам Украины в направлениях:

обеспечение кибербезопасности и информационной стойкости,

противодействия российским информационным операциям.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский заявил о корректировке части дальнобойных операций против России. В то же время Украина утвердила новые удары по целям врага на российской территории.