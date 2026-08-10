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Зеленский и Клименко запланировали усиление СНБО, будут кадровые решения

21:21 10.08.2026 Пн
1 мин
Согласован ряд мер для эффективной работы СНБО
aimg Елена Бджола
Зеленский и Клименко запланировали усиление СНБО, будут кадровые решения Фото: президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Игорь Клименко (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Совету национальной безопасности и обороны требуется больше реальной оценки всех параметров устойчивости Украины. Приняты новые решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Усиление работы СНБО

Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Игоря Клименко и запланировал усиление возможностей СНБО:

  • реагирование на чрезвычайные ситуации техногенного характера,
  • ликвидация последствий российских ударов,
  • выполнение задач подготовки областей и громад к зимнему периоду и соответствующих вызовов.

"Все это должно происходить гораздо оперативнее. Согласовал Игорю необходимые организационные и кадровые решения", - говорит президент.

Зеленский и Клименко договорились об изменении подходов к формированию повестки дня и контролю за исполнением решений Ставки и СНБО.

Также были определены меры по лучшим результатам Украины в направлениях:

  • обеспечение кибербезопасности и информационной стойкости,
  • противодействия российским информационным операциям.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский заявил о корректировке части дальнобойных операций против России. В то же время Украина утвердила новые удары по целям врага на российской территории.

Также Украина активизирует дипломатические усилия по получению новых пакетов противовоздушной обороны и ответу на российские удары, заявил Зеленский.

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