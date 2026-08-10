Зеленский и Клименко запланировали усиление СНБО, будут кадровые решения
Совету национальной безопасности и обороны требуется больше реальной оценки всех параметров устойчивости Украины. Приняты новые решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Усиление работы СНБО
Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Игоря Клименко и запланировал усиление возможностей СНБО:
- реагирование на чрезвычайные ситуации техногенного характера,
- ликвидация последствий российских ударов,
- выполнение задач подготовки областей и громад к зимнему периоду и соответствующих вызовов.
"Все это должно происходить гораздо оперативнее. Согласовал Игорю необходимые организационные и кадровые решения", - говорит президент.
Зеленский и Клименко договорились об изменении подходов к формированию повестки дня и контролю за исполнением решений Ставки и СНБО.
Также были определены меры по лучшим результатам Украины в направлениях:
- обеспечение кибербезопасности и информационной стойкости,
- противодействия российским информационным операциям.
Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский заявил о корректировке части дальнобойных операций против России. В то же время Украина утвердила новые удары по целям врага на российской территории.
Также Украина активизирует дипломатические усилия по получению новых пакетов противовоздушной обороны и ответу на российские удары, заявил Зеленский.