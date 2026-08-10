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Зеленський анонсував кадрові рішення у війську та нові далекобійні операції проти РФ

16:27 10.08.2026 Пн
2 хв
Україна продовжить бити по Росії на великій відстані, не віддаючи ворогу ініціативу
aimg Марія Науменко
Зеленський анонсував кадрові рішення у війську та нові далекобійні операції проти РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (flickr.com)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Частину далекобійних операцій проти Росії скоригували, водночас Україна затвердила нові удари по цілях ворога на російській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram президента України Володимира Зеленського.

Під час наради з Головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим, начальником Генерального штабу ЗСУ Ігорем Скибюком та виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою Володимир Зеленський обговорив виконання плану далекобійних операцій проти Росії.

"Детально обговорили і виконання плану далекобійних санкцій проти Росії, а також наші мідлстрайки. Частину операцій скорегували, затвердили і нові операції", - йдеться у повідомленні.

За словами президента, українські далекобійні можливості залишаються одним із важливих інструментів у протистоянні з Росією.

Зеленський підкреслив, що точність таких операцій дозволяє Україні не віддавати ворогу ініціативу у війні та створює умови для можливого просування дипломатичних рішень.

Президент також подякував військовим, які забезпечують проведення далекобійних операцій. Зокрема, він відзначив Сили безпілотних систем ЗСУ, ракетні війська, Службу безпеки України та українські розвідки.

Які ще питання обговорили

Окремо під час наради обговорили ситуацію на фронті та посилення ключових напрямків, зокрема на Донеччині.

Також ішлося про кадрові пропозиції у війську.

"Вже частина рішень підготовлені, будуть ще рішення", - зазначив Зеленський.

Крім того, значну увагу приділили протиповітряній обороні та захисту прифронтових і прикордонних громад, обласних центрів та Києва від російських ударів. Зеленський наголосив, що посилення ППО має залишатися одним із пріоритетів для держав, які можуть допомогти Україні.

Раніше в СБС розповіли про ключові цілі українських далекобійних ударів по Росії.

Йдеться насамперед про паливну галузь, оборонні підприємства та логістику, яка їх забезпечує.

У першому півріччі 2026 року українські засоби Deep Strike уразили 697 цілей на території РФ.

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Володимир Зеленський Україна Російська Федерація фронт Міністерство оборони України Генштаб ЗСУ Михайло Драпатий
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