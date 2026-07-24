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Зеленський і Драпатий обговорили відповідь на удари РФ: є чіткий перелік заходів

17:37 24.07.2026 Пт
2 хв
Що готує Україна для припинення ворожого терору по цивільних?
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)

25 липня відбулася нарада на вищому рівні з генералітетом Сил оборони України. Є важливі рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Україна відповість на терор РФ

Зеленський заслухав доповіді:

  • головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого,
  • в.о. міністра оборони Євгенія Хмари,
  • заступника кервівника Офіса президента Павла Паліси.

"Головнокомандувач ЗСУ доповів по ситуації на фронті в цілому. Детально пройшлися по тих напрямках і завданнях, які потребують найбільшої уваги й оперативних рішень", - зауважив президент.

Фото: нарада у президента України Володимира Зеленського (t.me/V_Zelenskiy_official)

Було визначено порядок дій України у відповідь на російські удари по інфраструктурі проти:

  • міст і громад прикордонних та прифронтових областей,
  • Києва та області,
  • Одеської області та морського коридору.

Є чіткий перелік заходів

На всіх рівнях - Збройні Сили України, Міністерство оборони України й інші урядові структури, розвідки та спеціальні служби - є чіткий перелік заходів, запевнив Зеленський.

"Євгеній Хмара готує рішення, які забезпечать оперативну реалізацію необхідних запитів командирів корпусів. Павло Паліса та команда Офісу допомагатимуть і надалі з координацією роботи. Слава Україні!", - резюмував Зеленський.

Як Україна діятиме у Чорному морі

Разом з керівництвом ЗСУ та Міністерства оборони було також визначено, як Україна діятиме надалі в акваторії Чорного моря.

Пакети рішень у відносинах з партнерами для захисту економічних процесів в Україні та збереження стійкості напрацюють:

  • премʼєр-міністр,
  • міністр закордонних справ,
  • міністр інфраструктури,
  • міністр аграрної політики,
  • посадовці, яких залучатиме глава уряду.

"Рустем Умєров отримав додаткові завдання в роботі з партнерами на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Дякую всім, хто допомагає!" - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 24 липня Зеленський підписав укази щодо продовження мобілізації і воєнного стану. Вони діятимуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Зеленський 23 липня провів зустріч із командою компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною. Йшлося про спільне виробництво ракет для Patriot.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаМихайло ДрапатийВійна Росії проти України