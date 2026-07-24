Зеленський і Драпатий обговорили відповідь на удари РФ: є чіткий перелік заходів

25 липня відбулася нарада на вищому рівні з генералітетом Сил оборони України. Є важливі рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Зеленський заслухав доповіді:
"Головнокомандувач ЗСУ доповів по ситуації на фронті в цілому. Детально пройшлися по тих напрямках і завданнях, які потребують найбільшої уваги й оперативних рішень", - зауважив президент.
Було визначено порядок дій України у відповідь на російські удари по інфраструктурі проти:
На всіх рівнях - Збройні Сили України, Міністерство оборони України й інші урядові структури, розвідки та спеціальні служби - є чіткий перелік заходів, запевнив Зеленський.
"Євгеній Хмара готує рішення, які забезпечать оперативну реалізацію необхідних запитів командирів корпусів. Павло Паліса та команда Офісу допомагатимуть і надалі з координацією роботи. Слава Україні!", - резюмував Зеленський.
Разом з керівництвом ЗСУ та Міністерства оборони було також визначено, як Україна діятиме надалі в акваторії Чорного моря.
Пакети рішень у відносинах з партнерами для захисту економічних процесів в Україні та збереження стійкості напрацюють:
"Рустем Умєров отримав додаткові завдання в роботі з партнерами на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Дякую всім, хто допомагає!" - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 24 липня Зеленський підписав укази щодо продовження мобілізації і воєнного стану. Вони діятимуть щонайменше до 31 жовтня 2026 року.
Зеленський 23 липня провів зустріч із командою компанії Raytheon на чолі з віцепрезидентом Джозефом Деантоною. Йшлося про спільне виробництво ракет для Patriot.