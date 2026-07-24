Зеленский и Драпатый обсудили ответ на удары РФ: есть четкий перечень мер

25 июля состоялось совещание на высшем уровне с генералитетом Сил обороны Украины. Есть важные решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Зеленский заслушал доклады:
"Главнокомандующий ВСУ доложил по ситуации на фронте в целом. Подробно прошлись по тем направлениям и задачам, которые требуют наибольшего внимания и оперативных решений", - отметил президент.
Был определен порядок действий Украины в ответ на российские удары по инфраструктуре против:
На всех уровнях - Вооруженные Силы Украины, Министерство обороны Украины и другие правительственные структуры, разведки и специальные службы - есть четкий перечень мер, заверил Зеленский.
"Евгений Хмара готовит решения, которые обеспечат оперативную реализацию необходимых запросов командиров корпусов. Павел Палиса и команда Офиса будут помогать и дальше с координацией работы. Слава Украине!", - резюмировал Зеленский.
Вместе с руководством ВСУ и Министерства обороны было также определено, как Украина будет действовать в дальнейшем в акватории Черного моря.
Пакеты решений в отношениях с партнерами для защиты экономических процессов в Украине и сохранения устойчивости наработают:
"Рустем Умеров получил дополнительные задачи в работе с партнерами на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Спасибо всем, кто помогает!" - отметил Зеленский.
Напомним, 24 июля Зеленский подписал указы о продлении мобилизации и военного положения. Они будут действовать, по меньшей мере, до 31 октября 2026 года.
Зеленский 23 июля провел встречу с командой компании Raytheon во главе с вице-президентом Джозефом Деантоной. Речь шла о совместном производстве ракет для Patriot.