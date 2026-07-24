Зеленский и Драпатый обсудили ответ на удары РФ: есть четкий перечень мер

Украина ответит на террор РФ

Зеленский заслушал доклады:

главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого,

и.о. министра обороны Евгения Хмары,

заместителя главы Офиса президента Павла Палисы.

"Главнокомандующий ВСУ доложил по ситуации на фронте в целом. Подробно прошлись по тем направлениям и задачам, которые требуют наибольшего внимания и оперативных решений", - отметил президент.

Фото: совещание у президента Украины Владимира Зеленского (t.me/V_Zelenskiy_official)

Был определен порядок действий Украины в ответ на российские удары по инфраструктуре против:

городов и громад пограничных и прифронтовых областей,

Киева и области,

Одесской области и морского коридора.

Есть четкий перечень мероприятий

На всех уровнях - Вооруженные Силы Украины, Министерство обороны Украины и другие правительственные структуры, разведки и специальные службы - есть четкий перечень мер, заверил Зеленский.

"Евгений Хмара готовит решения, которые обеспечат оперативную реализацию необходимых запросов командиров корпусов. Павел Палиса и команда Офиса будут помогать и дальше с координацией работы. Слава Украине!", - резюмировал Зеленский.

Как Украина будет действовать в Черном море

Вместе с руководством ВСУ и Министерства обороны было также определено, как Украина будет действовать в дальнейшем в акватории Черного моря.

Пакеты решений в отношениях с партнерами для защиты экономических процессов в Украине и сохранения устойчивости наработают:

премьер-министр,

министр иностранных дел,

министр инфраструктуры,

министр аграрной политики,

чиновники, которых привлечет глава правительства.

"Рустем Умеров получил дополнительные задачи в работе с партнерами на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Спасибо всем, кто помогает!" - отметил Зеленский.