Зеленський і Буданов провели важливу нараду щодо підготовки до зими

У зустрічі також взяли участь представники ОП, народні депутати та голови обласних адміністрацій.

Як зазначили на Банковій, такий формат роботи представників комітетів Верховної Ради та областей започаткували для того, щоб детальніше опрацьовувати наявні проблеми та можливості на рівні взаємодії між парламентом і регіонами.

Основну увагу приділили захисту критичної інфраструктури, енергетиці, логістиці та відновленню після російських ударів.

Зеленський наголосив, що всі плани стійкості мають бути реалізовані до початку зими. За його словами, важливо посилити координацію між центральною владою та регіонами, щоб оперативніше реагувати на виклики.

Під час наради голови ОВА доповіли про виконання поставлених завдань, а також обговорили необхідні законодавчі зміни для ефективнішої роботи громад і регіонів.

Буданов, своєю чергою, заявив, що перші результати реалізації ухвалених рішень мають бути помітні вже найближчими місяцями.

Учасники зустрічі також визначили ключові завдання на літо.

Окремо сторони порушили питання підтримки місцевого бізнесу, аграрного сектору, програми "єОселя" та додаткового фінансування громад.

Підготовка України до наступної зими

Нагадаємо, після зимової кампанії РФ з винищення української енергетики, 14 березня 2026 року президент Володимир Зеленський підписав указ про впровадження "планів стійкості" щодо підготовки до наступної зими для регіонів.

На засіданні РНБО плани були затверджені для всіх областей та обласних центрів, окрім Києва, якому дали окремий час на затвердження плану, оскільки столиця не встигла подати його в строк.

Зеленський публічно заявив, що "Київ був не готовий", і надав місту додатковий час на підготовку. Втім, дедлайн для фінального погодження контрактів та графіків фінансування встановлено до 10 травня.