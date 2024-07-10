Patriot та допомога на 40 млрд євро. Перші підсумки саміту НАТО для України

Напередодні стартував ювілейний 75-й саміт НАТО у Вашингтоні (США), який триватиме до 11 липня. Одним із фокусів є підтримка України, і партнери вже зробили низку анонсів.

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Patriot буде більше. Але все ще недостатньо

Головний пріоритет України - посилення протиповітряної оборони для захисту від російських атак. Президент Володимир Зеленський сподівається, що Джо Байден та інші лідери країн НАТО можуть бути "потужнішими", ніж раніше.

"Я вдячний президенту, адміністрації, Конгресу Сполучених Штатів за пакет (весняний пакет на понад 60 млрд доларів, - ред.), який був проголосований. Ми очікуємо, що він (пакет - ред.) поступово приходитиме на поле бою і буде посилювати нашу армію", - заявив він журналістам.

На відкритті саміту Байден підтвердив плани передати систему Patriot. Загалом, за його словами, Україна отримає п'ять далекобійних ЗРК: по одній від США, Німеччини, Румунії та Нідерландів (зберуть спільно з партнерами), ще одну систему передасть Італія - у її випадку йдеться про SAMP-T.

Зазначимо, про ініціативу Нідерландів, Румунії та Італії було відомо, а Німеччина вже передала третю батарею Patriot. Щодо додаткової системи від США, до вчорашнього анонсу була лише непідтверджена інформація.

"Ці п'ять стратегічних систем допоможуть захистити українські міста, мирних жителів та військових, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи можна було швидко використати", - додав Байден.

Виступаючи в Інституті Рональда Рейгана, президент Зеленський подякував партнерам за додаткові Patriot. Але наголосив, що остання атака на Київ, який вважався досить захищеним від ракет, показала, що цього недостатньо.

За його словами, противник використовує різні види нових озброєнь. Тому необхідно рухатися вперед і робити серйозні кроки щодо посилення України різними типами засобів ППО - "більше одного".

Раніше він говорив, що для стримування Росії необхідно щонайменше 7 батарей типу Patriot. На сьогодні партнери гарантували постачання не менше п'яти.

За інформацією РБК-Україна, офіційний Київ хотів би зафіксувати конкретне зобов'язання - союзники мають поставити десять систем Patriot до кінця 2024 року.

Тактичні системи ППО та ініціатива на мільярд

Крім стратегічних, найближчими місяцями Україна має отримати десятки систем ППО тактичного рівня. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси NASAMS, MIM-23 HAWK, IRIS-T (SLM і SLS) та самохідні зенітки Gepard.

Український профільний портал Defense Express вважає, що швидше за все було зроблено заяву про виконання раніше оголошених поставок, а не нових.

Крім того, Байден запевнив, що США скасували заплановані поставки ракет-перехоплювачів до інших країн і протягом наступного року перенаправлять їх на користь України. Тут йдеться про сотні протиракет. Він також зазначив, що підтримка здійснюється у рамках партнерства з членами НАТО та коаліції із понад 50 країн.

"Наше послання Москві та світу чітке: наша підтримка України сильна і непохитна", - сказав він і додав, що Україна може і повинна зупинити Володимира Путіна.

У спільній заяві, опублікованій на сайті Білого дому, йдеться, що інші члени Альянсу, включаючи Канаду, Норвегію, Іспанію та Велику Британію, продовжать відігравати важливу роль у забезпеченні України системами ППО.

Також згадується ініціатива "Негайні дії з протиповітряної оборони", в рамках якої партнери пообіцяли виділити понад 1 млрд доларів, і робота союзників щодо підтримки зусиль у розробці сумісної з НАТО інтегрованої архітектури протиповітряної та протиракетної оборони.

Нове командування в Німеччині як "страховка від Трампа"

Найближчими днями НАТО оголосить про створення нового військового командування в Німеччині та призначить представника у Києві для поглиблення відносин України з Альянсом. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, нове військове командування буде створено для навчання та оснащення українських військ. Він також запевнив, що НАТО має намір у довгостроковій перспективі надавати допомогу Україні у боротьбі з російськими окупантами.

"Путін не може нас розділити. Він не може нас пережити. Він не може нас послабити. І Україна, а не Росія здобуде перемогу", - додав Салліван.

Як повідомили джерела РБК-Україна, взаємодію мають намір поглибити через посилення присутності НАТО в Україні та створення нової структури для координації допомоги. Вона отримає назву "Допомога НАТО з безпеки та тренувань для України" (NSATU).

Раніше було відомо про плани створити нове військове командування у німецькому Вісбадені. Ця структура координуватиме навчання та допомогу Україні у сфері безпеки. Фактично вона перебере роль, яку нині виконує група "Рамштайн" на чолі зі США. Передача координації допомоги під парасольку НАТО розглядається як підстраховка на випадок перемоги Дональда Трампа на президентських виборах восени 2024 року.

При цьому президент Зеленський казав, що йдеться не про заміну "Рамштайну", а додатковий інструмент у підтримці України.

У заяві Білого дому йдеться, що NSATU координуватиме навчання та розвиток Збройних сил України на шляху до повної оперативної сумісності. Зусилля очолить американський тризірковий генерал, навчання проходитиме у кількох країнах-союзниках.

Щодо старшого представника НАТО у Києві, то він відповідатиме за координацію взаємодії Альянсу з українськими високопосадовцями.

Зобов'язання на 40 млрд євро на 2025 рік

Білий дім анонсував, що союзники оголосять про намір надати мінімальне базове фінансування у розмірі 40 млрд євро протягом наступного року. Вашингтон робитиме внески із коштів, уже виділених Конгресом у квітневому пакеті на понад 60 млрд доларів.

Як пише Corriere della Serra, США візьмуть половину видатків або близько 20 млрд, решту - Європа. Італійський прем'єр Джорджія Мелоні у підсумковій декларації напевно зобов'яжеться зробити внесок на рівні 1,7 млрд євро. Що означає збільшення допомоги Італії для України на півмільярда на рік.

Крім того, про фінансові зобов'язання оголосили інші партнери. Зокрема, Португалія надасть допомогу на 220 млн цього року і стільки ж 2025-го.

"Тільки цього року ми оцінюємо, що зможемо досягти суми підтримки понад 220 млн євро, що повториться наступного року. Все вказує на те, що остаточна угода буде укладена на цьому саміті", - заявив прем'єр Луїш Монтенегру.

На прийомі після круглого столу "Жінки, мир та безпека" держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував допомогу для українських жінок-військовослужбовців на 7 млн доларів. За його словами, вона включатиме понад 10 тисяч комплектів уніформи, взуття та іншого спорядження.

Нова Зеландія анонсувала пакет майже на 10 млн доларів. За словами прем'єр-міністра Крістофера Лаксона, допомога включатиме як військову, так і гуманітарну складову. Зазначимо, що Нова Зеландія не є членом НАТО. Але бере участь у роботі Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Незворотність вступу чи "міст"? Що буде у підсумковому комюніке

Заключне комюніке саміту оголосять у четвер, 11 липня. Але, як пише CNN із посиланням на проект, у ньому буде зафіксовано незворотність вступу України до НАТО.

Це формулювання викликало багато суперечок серед країн-учасниць ще до початку саміту. І зараз делегації все ще погоджують фінальні пасажі в комюніке.

Повідомляється, що сенс послання в тому, що Україна стає дедалі ближчою до НАТО. Але цього року не отримає запрошення до вступу до Північноатлантичного альянсу.

Текст комюніке може змінитись, але формулювання про незворотність вступу України до НАТО стане значним сигналом як для Києва, так і для Москви. За словами американського чиновника, Білий дім підтримує його, якщо у фінальній версії також буде прописано, що Україна має продовжити роботу над запровадженням демократичних реформ.

До цього багато європейських партнерів наголошували на необхідності більш рішучих формулювань про українські перспективи, і офіційні особи зі США та Німеччини пропонували використовувати поняття "міст" для членства України в НАТО.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що уряди США та Німеччини "рішуче опираються" запрошенню України до Альянсу. Він нагадав невдоволення офіційного Києва відсутністю запрошення на саміті-2023 у Вільнюсі.

"Українці були дуже роздратовані, коли дійшли висновку, що двері відчинені, але не настільки. І я думаю, що сценарій вашингтонського саміту такий самий", - додав він.

Над чим ще працює Україна

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, на саміті у Вашингтоні українська сторона працює над дозволом бити американською зброєю з військових аеродромів у Росії. За його словами, треба "безжально знищувати" всі військові цілі, залучені до ракетних ударів по Україні.

Президент Зеленський вже закликав США дозволити бити по російській авіації на її території. Як приклад він навів Харків та дозвіл Вашингтона знищувати цілі у прикордонній зоні на території Білгородської області, що допомогло зупинити наступ та постійні удари по місту.

"Російський наступ захлинувся, і ми відтісняємо російську армію із зон поблизу Харкова. Ми також знищили пускові установки російських ракет, які били по Харкову понад два роки щодня, і це надало Харкову захист від ракетних ударів", - зазначив він.

За його словами, якщо США знімуть обмеження на удари по російських летовищах, це захистить і інші українські міста.

"Ми зможемо захистити наші міста від російських КАБів, якщо американське лідерство зробить крок вперед і дозволить нам знищувати авіацію на базах. Це також принесе негайний результат, і ми чекаємо на цей крок", - сказав він і додав, що допомога з далекобійною зброєю також дозволить витіснити росіян з півдня.

На цьому фоні новий британський прем'єр Кір Стармер підтвердив дозвіл Лондона на застосування авіаційних ракет Storm Shadow для ударів по території Росії.

Що відомо про програму другого дня саміту НАТО

Згідно з програмою саміту, заходи розпочнуться о 15:15 із підходу генсека Йєнса Столтенберга до преси. За півгодини заяви зроблять лідери країн-учасниць.

Офіційна частина розпочнеться о 17:40 із виступу Столтенберга на відкритті Громадського форуму НАТО. А о 19:15 розпочнеться вітальна церемонія, на якій зроблять групове фото.

На 20:00 заплановано засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав та урядів. За годину очікується прибуття глав делегацій із країн-партнерів. О 23:30 генсек надасть прес-конференцію.

Програму другого дня саміту закриють світські вечері, організовані президентом США Джо Байденом, держсекретарем Ентоні Блінкеном та міністром оборони Ллойдом Остіном. Початок о 03:00 за київським часом.

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Ключовим для України буде заключний день, 11 липня. Саме у четвер відбудуться засідання Ради Україна-НАТО, а також зустрічі лідерів країн Альянсу, які уклали угоди про безпеку, з українським президентом Володимиром Зеленським.

Очікується низка домовленостей з окремими членами НАТО щодо постачання інших категорій озброєнь. І підписання зобов'язання на 40 млрд євро на військову допомогу Україні.

При підготовці матеріалу використовувалися: заяви президента України Володимира Зеленського, президента США Джо Байдена, лідерів інших країн НАТО, українських та західних чиновників, публікації CNN та Corriere della Serra.