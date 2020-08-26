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Зеленский хотел более значительного повышения минималки, - советник президента

Киев, Среда 26 августа 2020 10:56
Зеленский хотел более значительного повышения минималки, - советник президента
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Повышение минимальной зарплаты перед местными выборами обосновывают инфляцией

Президент Украины Владимир Зеленский изначально хотел, чтобы сентябрьское повышение минимальной зарплаты было более весомым. А принятое увеличение на 277 гривен до 5000 гривен - это компромиссный вариант.

Об этом исполнительный директор фонда Блейзера и советник Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко сказал в комментарии РБК-Украина.

"Рост (минималки, - ред.) происходит потому, что есть инфляция и идет корректировка как минимум на уровень инфляции. Даже несмотря на то, что есть определенные негативные тренды в украинской экономике, все равно нужно делать корректировки минимальных зарплат, чтобы население могло по крайней мере покупать то же количество товаров, что покупало раньше, с небольшим добавлением", - сказал Устенко.

Как сообщало РБК-Украина Верховная рада 25 августа одобрила закон о повышении минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября до 5000 гривен.

Напомним, Кабинет министров согласовал повышение минимальной зарплаты в Украине.

Согласно графику повышения минимальной зарплаты ожидается, что 1 сентября она вырастет до 5000 гривен, с 1 января 2021 году поднимется до 6000 гривен, а с 1 июля - до 6500 гривен.

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