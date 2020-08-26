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Зеленський хотів більш значного підвищення мінімалки, - радник президента

Київ, Середа 26 серпня 2020 10:56
Зеленський хотів більш значного підвищення мінімалки, - радник президента
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Підвищення мінімальної зарплати перед місцевими виборами обґрунтовують інфляцією

Президент України Володимир Зеленський спочатку хотів, щоб вересневе підвищення мінімальної зарплати було більш вагомим. А прийняте збільшення на 277 гривень до 5000 гривень - це компромісний варіант.

Про це виконавчий директор фонду Блейзера і радник Зеленського з економічних питань Олег Устенко сказав в коментарі РБК-Україна.

"Зростання (мінімалки, - ред.) відбувається тому, що є інфляція і йде коригування як мінімум на рівень інфляції. Навіть незважаючи на те, що є певні негативні тенденції в українській економіці, все одно потрібно робити коригування мінімальних зарплат, щоб населення могло принаймні купувати те ж кількість товарів, що купувало раніше, з невеликим додаванням", - сказав Устенко.

Як повідомляло РБК-Україна Верховна рада 25 серпня схвалила закон про підвищення мінімальної зарплати в Україні з 1 вересня до 5000 гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив підвищення мінімальної зарплати в Україні.

Згідно з графіком підвищення мінімальної зарплати очікується, що 1 вересня вона зросте до 5000 гривень, з 1 січня 2021 року підніметься до 6000 гривень, а з 1 липня - до 6500 гривень.

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