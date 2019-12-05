ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Медведев заявил, что Зеленский хочет возобновления отношений с Россией

Новости » Политика     05.12.2019 - 12:01
Медведев заявил, что Зеленский хочет возобновления отношений с Россией
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Медведев не знает, получится ли это у Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский хочет возобновления отношений с Россией и мира в своей стране. Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщают росСМИ.

Медведев не знает, получится ли это у Зеленского.

"Сейчас нет смысла какие-то характеристики давать, поскольку это человек, который избран народом Украины, обладает, в общем, весьма высокой поддержкой со стороны украинского народа. Самое главное, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду "деструктивных тенденций, которые в Украине сформировались", - считает он.

Ранее глава отдела отношений со странами "Восточного партнерства" внешнеполитической службы ЕС Ричард Тиббельс заявил, что Брюссель от президента России Владимира Путина ожидает значимых шагов для продвижения минского процесса. Соответствующее заявление он сделал на фоне подготовки саммита "нормандской четверки".

Отметим, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, на встрече в нормандском формате в Париже он будет поднимать вопрос освобождения всех украинских пленных.

В то же время в ЕС ожидают от украинских властей новых шагов в контексте "инклюзивного" подхода к гражданам Украины на территории ОРДЛО, который задекларировал Зеленский.

Зеленский: после достижения мира армия не перестанет быть приоритетом Назначена уполномоченная президента по волонтерской деятельности
Новости Украины Владимир ЗеленскийДмитрий МедведевРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь