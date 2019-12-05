Медведев заявил, что Зеленский хочет возобновления отношений с Россией

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Медведев не знает, получится ли это у Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский хочет возобновления отношений с Россией и мира в своей стране. Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщают росСМИ.

Медведев не знает, получится ли это у Зеленского.

"Сейчас нет смысла какие-то характеристики давать, поскольку это человек, который избран народом Украины, обладает, в общем, весьма высокой поддержкой со стороны украинского народа. Самое главное, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду "деструктивных тенденций, которые в Украине сформировались", - считает он.

Ранее глава отдела отношений со странами "Восточного партнерства" внешнеполитической службы ЕС Ричард Тиббельс заявил, что Брюссель от президента России Владимира Путина ожидает значимых шагов для продвижения минского процесса. Соответствующее заявление он сделал на фоне подготовки саммита "нормандской четверки".

Отметим, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, на встрече в нормандском формате в Париже он будет поднимать вопрос освобождения всех украинских пленных.

В то же время в ЕС ожидают от украинских властей новых шагов в контексте "инклюзивного" подхода к гражданам Украины на территории ОРДЛО, который задекларировал Зеленский.