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Медведєв завив, що Зеленський хоче відновлення відносин з Росією

Новини » Політика     05.12.2019 - 12:01
Медведєв завив, що Зеленський хоче відновлення відносин з Росією
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Медведєв не знає, чи вийде це у Зеленського

Президент України Володимир Зеленський хоче відновлення відносин з Росією і миру у своїй країні. Про це заявив глава уряду РФ Дмитро Медведєв, повідомляють росЗМІ.

Медведєв не знає, чи вийде це у Зеленського.

"Зараз немає сенсу якісь характеристики давати, оскільки це людина, яка обрана народом України, володіє, в загальному, досить високою підтримкою з боку українського народу. Найголовніше, щоб у нього вистачило сили духу, мужності протистояти цілому ряду "деструктивних тенденцій, які в Україні сформувалися", - вважає він.

Раніше голова відділу відносин з країнами "Східного партнерства" зовнішньополітичної служби ЄС Річард Тіббельс заявив, що Брюссель від президента Росії Володимира Путіна очікує значних кроків для просування мінського процесу. Відповідну заяву він зробив на тлі підготовки саміту "нормандської четвірки".

Відзначимо, як заявив президент України Володимир Зеленський, на зустрічі в нормандському форматі в Парижі він буде піднімати питання звільнення всіх українських полонених.

Водночас у ЄС очікують від української влади нових кроків у контексті "інклюзивного" підходу до громадян України на території ОРДЛО, який задекларував Зеленський.

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