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Медведев: отношения РФ и ЕС зависят от Украины

Новости » Политика     25.11.2019 - 18:59
Медведев: отношения РФ и ЕС зависят от Украины
Фото: Дмитрий Медведев

Медведев заговорил о снятии санкций

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что контакты России и Евросоюза могут улучшиться, если военный конфликт в Украине будет решен. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне, передают российские СМИ.

Медведев заявил, что вооруженный конфликт в Украине якобы "внутренний", а ЕС своими санкциями поставил это в зависимость

"Если удастся продвинуться вперед, прежде всего, самой Украине в урегулировании ее внутреннего конфликта, возможно, наши отношения с ЕС, который поставил это в зависимость, станут лучшими. Если не удастся продвинуться вперед, значит, эти санкции сохранятся надолго, наши контрсанкции сохранятся так же надолго", - сказал он.

При этом российский премьер заявил, что "при этих условиях можно жить и развиваться".

"Бесспорно, сейчас двусторонние отношения с отдельными государствами Евросоюза намного важнее, чем отношения с ЕС в целом", - сказал Медведев.

Напомним, в феврале-марте 2018 года, в разгар политического кризиса в Украине, армия России вторглась на территорию Крыма и впоследствии аннексировала полуостров. А в апреле 2014 поддержала боевиков террористических организаций "ЛДНР" на Донбассе, помогая им с оружием и прочими средствами для ведения войны против Украины. Кроме того, на Донбассе неоднократно были замечены войска регулярной армии РФ.

Ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Финляндии сказал похожие слова. Также он добавил, что нормализации двусторонних отношений предстоит "еще долгий путь".

Ранее глава отдела отношений со странами "Восточного партнерства" внешнеполитической службы ЕС Ричард Тиббельс заявил, что Брюссель от президента России Владимира Путина ожидает значимых шагов для продвижения минского процесса. Соответствующее заявление он сделал на фоне подготовки саммита "нормандской четверки".

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