Зеленский хочет, чтобы Украина в международном сообществе стала "надежной сестрой"

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал международным партнерам, что мир будет гордиться Украиной. Об этом заявил Зеленский, открывая вместе с женой Еленой торжественный прием представителей иностранных государств, передает его пресс-служба.

Сегодня, 20 мая, Зеленский встретился с главами иностранных делегаций и послами иностранных государств. Он заявил, что его переполняют благодарность и надежда.

"Чувствую благодарность за то, что вы в очень короткий срок смогли приехать к нам. Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина - демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное - в борьбе с российской агрессией", - отметил глава государства.

Он также выразил надежду, что количество международных партнеров Украины будет расти, а "Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все гордятся".

Напомним, в делегации США речь президента Владимира Зеленского назвали впечатляющей.

Отметим, сегодня, 20 мая, Зеленский во время церемонии инаугурации принял присягу на верность Украине.