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В делегации США речь Зеленского назвали впечатляющей

Новости » Выборы 2019    20.05.2019 - 12:09
В делегации США речь Зеленского назвали впечатляющей
Фото: министр энергетики США Рик Перри (wikipedia.org)

США продолжат поддерживать народ Украины в защите ее независимости

В делегации США речь президента Владимира Зеленского назвали впечатляющей. Об этом сообщил министр энергетики США Рик Перри в ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, он заявил, что США продолжат поддерживать народ Украины в защите ее независимости.

"У нас не очень многочисленная, но очень значимая группа людей, прибывших из США на это событие. Уже говорилось. Если бы у нас было несколько дней запаса для приготовления наша делегация была бы впятеро больше. Ведь народ США стоит рядом с народом Украины. Речь президента Зеленского была впечатляющей и мощной", - заявил Перри.

Он добавил, что одна из самых ярких иллюстраций свободы Украины - это свобода экономики.

"Выборы были для народа Украины, а не для него. США будут продолжать поддерживать народ Украины в защите независимости и стремлении к свободе, одна из самых ярких иллюстраций свободы - это свобода экономики", - заявил Перри.

Напомним, Зеленский на церемонии инаугурации объявил о роспуске Верховной рады. Народный депутат Валерий Карпунцов сообщил, что сегодня вечером должны состояться консультации президента Владимира Зеленского с фракциями относительно роспуска Рады.

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