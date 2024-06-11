Зеленський хоче до зими відновити усі зруйновані енергооб'єкти, які можливо

В коротшій перспективі в Україні мають реалізувати швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо. Це важливо зробити до зими.
Про це заявив повідомляє президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на церемонію відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.
"Одна з основних путінських мішеней в Україні - це енергетика. Від перших років свого правління він розглядає саме енергоресурси, енергогенерацію та енергоспоживання як зброю, інструмент для впливу та підкорення нації. Європа неодноразово вже з цим стикалася", - сказав Зеленський.
Він зауважив на тому, що внаслідок енергетичного терору РФ в Україні знищено потужностей на вже 9 ГВт, при, тому що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 ГВт.
"Що таке 9 ГВт? Берлін - це близько 2 ГВт потреби, Мюнхен - десь до 3 ГВт. Ми вже втратили в рази більше генерації, ніж обсяг енергоспоживання великих міст", - зауважив український президент.
Зеленський наголосив, що в коротшій перспективі повинне реалізуватись також швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо зараз відновити.
"До зими. Це так важливо. Протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Ми знаємо як це забезпечити. Від вас просимо обладнання з ваших зупинених електростанцій та фінансову підтримку. Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз, зберегти нормальне життя", - сказав президент України.
Впродовж останніх місяців Російська Федерація повторно тероризувала Україну масованими обстрілами по енергетичній інфраструктурі, що призвело до повернення графіків відключень.
Спочатку обмеження діяли для бізнесу, втім пізніше вони вводились й для побутових споживачів.
Варто зауважити, що напередодні Кабмін дав задачу чиновникам зменшити споживання електроенергії. Згідно з даним дорученням міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів.
Водночас гендиректор YASNO Сергій Коваленко також закликав українців обмежити використання кондиціонерів, адже є загроза відключення світла навіть для критичної інфраструктури.
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