Зеленский хочет к зиме восстановить все разрушенные энергообъекты, которые возможно

"Одна из основных путинских мишеней в Украине - это энергетика. С первых лет своего правления он рассматривает именно энергоресурсы, энергогенерацию и энергопотребление как оружие, инструмент для влияния и покорения нации. Европа неоднократно уже с этим сталкивалась", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в результате энергетического террора РФ в Украине уничтожено мощностей на уже 9 ГВт, при том, что пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 ГВт.

"Что такое 9 ГВт? Берлин - это около 2 ГВт потребности, Мюнхен - где-то до 3 ГВт. Мы уже потеряли в разы больше генерации, чем объем энергопотребления больших городов", - отметил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что в более короткой перспективе должно реализоваться также быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно сейчас восстановить.

"До зимы. Это так важно. В течение следующих трех-четырех месяцев. Мы знаем, как это обеспечить. От вас просим оборудование с ваших остановленных электростанций и финансовую поддержку. Это позволит отреагировать на ситуацию здесь и сейчас, сохранить нормальную жизнь", - сказал президент. Украины.