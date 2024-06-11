Зеленский хочет к зиме восстановить все разрушенные энергообъекты, которые возможно

В более короткой перспективе в Украине должны реализовать быстрое и недорогое восстановление всех возможностей энергообъектов. Это важно сделать до зимы.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на церемонию открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине.
"Одна из основных путинских мишеней в Украине - это энергетика. С первых лет своего правления он рассматривает именно энергоресурсы, энергогенерацию и энергопотребление как оружие, инструмент для влияния и покорения нации. Европа неоднократно уже с этим сталкивалась", - сказал Зеленский.
Он отметил, что в результате энергетического террора РФ в Украине уничтожено мощностей на уже 9 ГВт, при том, что пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 ГВт.
"Что такое 9 ГВт? Берлин - это около 2 ГВт потребности, Мюнхен - где-то до 3 ГВт. Мы уже потеряли в разы больше генерации, чем объем энергопотребления больших городов", - отметил украинский президент.
Зеленский подчеркнул, что в более короткой перспективе должно реализоваться также быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно сейчас восстановить.
"До зимы. Это так важно. В течение следующих трех-четырех месяцев. Мы знаем, как это обеспечить. От вас просим оборудование с ваших остановленных электростанций и финансовую поддержку. Это позволит отреагировать на ситуацию здесь и сейчас, сохранить нормальную жизнь", - сказал президент. Украины.
В последние месяцы Российская Федерация повторно терроризировала Украину массированными обстрелами по энергетической инфраструктуре, что привело к возвращению графиков отключений.
Сначала ограничения действовали для бизнеса, впрочем, позже они вводились и для бытовых потребителей.
Следует заметить, что накануне Кабмин дал задачу чиновникам снизить потребление электроэнергии. Согласно поручению министерства, центральные органы исполнительной власти и областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров.
В то же время, гендиректор YASNO Сергей Коваленко также призвал украинцев ограничить использование кондиционеров, ведь есть угроза отключения света даже для критической инфраструктуры.
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