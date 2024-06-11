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Зеленський хоче до зими відновити усі зруйновані енергооб'єкти, які можливо

Україна, Вівторок 11 червня 2024 12:56
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Зеленський хоче до зими відновити усі зруйновані енергооб'єкти, які можливо Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В коротшій перспективі в Україні мають реалізувати швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо. Це важливо зробити до зими.

Про це заявив повідомляє президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на церемонію відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.

"Одна з основних путінських мішеней в Україні - це енергетика. Від перших років свого правління він розглядає саме енергоресурси, енергогенерацію та енергоспоживання як зброю, інструмент для впливу та підкорення нації. Європа неодноразово вже з цим стикалася", - сказав Зеленський.

Він зауважив на тому, що внаслідок енергетичного терору РФ в Україні знищено потужностей на вже 9 ГВт, при, тому що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 ГВт.

"Що таке 9 ГВт? Берлін - це близько 2 ГВт потреби, Мюнхен - десь до 3 ГВт. Ми вже втратили в рази більше генерації, ніж обсяг енергоспоживання великих міст", - зауважив український президент.

Зеленський наголосив, що в коротшій перспективі повинне реалізуватись також швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо зараз відновити.

"До зими. Це так важливо. Протягом наступних трьох-чотирьох місяців. Ми знаємо як це забезпечити. Від вас просимо обладнання з ваших зупинених електростанцій та фінансову підтримку. Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз, зберегти нормальне життя", - сказав президент України.

Ситуація зі світлом в Україні

Впродовж останніх місяців Російська Федерація повторно тероризувала Україну масованими обстрілами по енергетичній інфраструктурі, що призвело до повернення графіків відключень.

Спочатку обмеження діяли для бізнесу, втім пізніше вони вводились й для побутових споживачів.

Варто зауважити, що напередодні Кабмін дав задачу чиновникам зменшити споживання електроенергії. Згідно з даним дорученням міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів.

Водночас гендиректор YASNO Сергій Коваленко також закликав українців обмежити використання кондиціонерів, адже є загроза відключення світла навіть для критичної інфраструктури.

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