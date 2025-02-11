Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
Украина может предложить России обмен территориями. Речь идет об обмене части Курской области на украинскую территорию, которую контролируют оккупанты.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian.
По словам главы государства, если переговоры с Россией начнутся, то он планирует предложить Москве прямой обмен территориями. Киев предложит часть территорий Курской области взамен на украинские территории.
"Мы обменяем одну территорию на другую", - отметил глава государства.
Он уточнил, что еще не знает, какую часть оккупированных территорий Украина потребует взамен.
"Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, нет никакого приоритета", - добавил Зеленский.
Курская операция
Напомним, Украина с августа прошлого года ведет активные боевые действия в Курской области. ВСУ, по данным карты Deep State, контролируют более 400 квадратных километров в российском регионе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Курская операция - это сильный козырь для Украины в переговорах. Особенно это касается стран Глобального Юга, которые считали Россию "непобедимой".
Также глава украинского государства допускал, что Курская операция отыграет свою роль во время переговоров с Россией по завершению войны.
К слову, на прошлой неделе украинские защитники начали новое наступление в Курской области. Им уже удалось продвинуться на отдельных участках.
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