Зеленський хоче отримати від США Tomahawk, - Трамп

Він зазначив, що США мають великий запас цих ракет, але не уточнив, чи буде прийнято рішення про постачання

"Я знаю, що він хоче попросити: йому потрібна зброя, він хотів би мати Tomahawk. У нас багато Tomahawk, - сказав Трамп.

Tomahawk для України

Раніше Трамп заявив, що рішення про передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk фактично вже ухвалено. А Зеленський, коментуючи цю інформацію, висловив надію, що отримання таких ракет допоможе змусити Росію "протверезіти" й повернутися до переговорів.

У Кремлі відреагували на цю заяву з істерикою, назвавши можливі поставки "серйозним ударом по російсько-американських відносинах". Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що передача Tomahawk може нібито "спровокувати нову ескалацію", оскільки "ці ракети здатні нести ядерне оснащення".

Сам Путін, коментуючи ситуацію, пообіцяв посилити російську систему ППО у відповідь на можливу передачу Україні американських далекобійних ракет.