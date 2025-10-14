Зеленский хочет получить от США Tomahawk, - Трамп

Он отметил, что США имеют большой запас этих ракет, но не уточнил, будет ли принято решение о поставках

"Я знаю, что он хочет попросить: ему нужно оружие, он хотел бы иметь Tomahawk. У нас много Tomahawk, - сказал Трамп.

Tomahawk для Украины

Ранее Трамп заявил, что решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk фактически уже принято. А Зеленский, комментируя эту информацию, выразил надежду, что получение таких ракет поможет заставить Россию "протрезветь" и вернуться к переговорам.

В Кремле отреагировали на это заявление с истерикой, назвав возможные поставки "серьезным ударом по российско-американским отношениям". Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что передача Tomahawk может якобы "спровоцировать новую эскалацию", поскольку "эти ракеты способны нести ядерное оснащение".

Сам Путин, комментируя ситуацию, пообещал усилить российскую систему ПВО в ответ на возможную передачу Украине американских дальнобойных ракет.