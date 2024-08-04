Зеленський хоче обговорити з НАТО коаліцію для перехоплення ракет над Україною

"Ми повинні проробляти технічні можливості, щоб було застосування іншої авіації сусідніх країн проти тих чи інших ракет, які хоч і б'ють по Україні, але направляються в бік країн Альянсу. Мені здається, що це рішення для партнерів складне, бо вони бояться ескалації. Але ми будемо працювати над цим", - заявив президент.

За його словами, обговорити таке питання можна у форматі Ради Україна-НАТО. Зеленський додав, що вже дав завдання українським дипломатам, щоб була така зустріч, де можна було б обговорити дане питання з партнерами.

"Це велика відповідальність для однієї країни-сусіда взяти на себе відповідальність і збивати ракети. Хоча я вважаю, що це треба було зробити давно, але я думаю, що є ще такий інструмент, я хочу його спробувати, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливість такої невеличкої коаліції країн-сусідів, які будуть збивати ракети ворога", - пояснив він.