Перші 10 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня, - The Economist
Перші 10 винищувачів F-16 з 79 можливих прибули в Україну в останній день липня. До кінця року Україна повинна отримати 20 літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.
Видання зазначає, що перші 10 літаків F-16 з 79, які пообіцяли Україні у рамках авіаційної коаліції, прибули 31 липня.
"До кінця 2024 року Україна повинна літати на 20 винищувачах американського виробництва. Решта обіцяна так званою коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами надійде партіями протягом 2025 року", - йдеться у матеріалі.
Колишній командувач американськими силами в Європі Бен Ходжес заявив, що розчарований тим, скільки часу знадобилося, щоб доставити літаки в Україну. За його словами, однією з причин, яка могла вплинути на ситуацію з постачанням, є нестача навчальних місць для українських пілотів - "політичне рішення адміністрації".
Ще одна причина - це мовні труднощі. Попри те, що українські пілоти загартовані у боях, F-16 відрізняються і є складнішими, ніж Міг-29 і Су-27 радянських часів, до яких вони звикли.
Інший фактор затримок - це створення інфраструктури для обслуговування F-16. Зазначається, що бортовим інженерам потрібна така ж підготовка, як і пілотам. Деякі роботи з ремонту і технічного обслуговування можуть також проводитися в сусідніх країнах НАТО.
Колишній начальник штабу Міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге зазначає, що літаки F-16 є пріоритетною ціллю для росіян. Тому вони були розгорнуті з великим ступенем секретності, на розосереджених базах з підземними або укріпленими укриттями. Але водночас таке розпорошення ускладнює логістику - потрібно більше людей і більше запчастин.
F-16 для України
Союзники на прохання України створили авіаційну коаліцію, в рамках якої ЗСУ отримають винищувачі американського виробництва F-16. Очікується, що Україна отримає не менше 60 літаків, але постачання відбуватимуться поступово.
Минулого місяця Bloomberg заявив, що Україна отримала F-16. А, за даними The Times, Нідерланди передали Україні шість літаків. У мережі також повідомляли, що F-16 використовувалися для протиповітряної оборони.
Більше про те, чи прибули F-16 в Україні і їх використання - у матеріалі РБК-Україна.
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