Перші 10 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня, - The Economist

Перші 10 винищувачів F-16 з 79 можливих прибули в Україну в останній день липня. До кінця року Україна повинна отримати 20 літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Economist.

Видання зазначає, що перші 10 літаків F-16 з 79, які пообіцяли Україні у рамках авіаційної коаліції, прибули 31 липня.

"До кінця 2024 року Україна повинна літати на 20 винищувачах американського виробництва. Решта обіцяна так званою коаліцією F-16 на чолі з Данією та Нідерландами надійде партіями протягом 2025 року", - йдеться у матеріалі.

Колишній командувач американськими силами в Європі Бен Ходжес заявив, що розчарований тим, скільки часу знадобилося, щоб доставити літаки в Україну. За його словами, однією з причин, яка могла вплинути на ситуацію з постачанням, є нестача навчальних місць для українських пілотів - "політичне рішення адміністрації".

Ще одна причина - це мовні труднощі. Попри те, що українські пілоти загартовані у боях, F-16 відрізняються і є складнішими, ніж Міг-29 і Су-27 радянських часів, до яких вони звикли.

Інший фактор затримок - це створення інфраструктури для обслуговування F-16. Зазначається, що бортовим інженерам потрібна така ж підготовка, як і пілотам. Деякі роботи з ремонту і технічного обслуговування можуть також проводитися в сусідніх країнах НАТО.

Колишній начальник штабу Міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге зазначає, що літаки F-16 є пріоритетною ціллю для росіян. Тому вони були розгорнуті з великим ступенем секретності, на розосереджених базах з підземними або укріпленими укриттями. Але водночас таке розпорошення ускладнює логістику - потрібно більше людей і більше запчастин.