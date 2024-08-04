Зеленский хочет обсудить с НАТО коалицию для перехвата ракет над Украиной

"Мы должны прорабатывать технические возможности, чтобы было применение другой авиации соседних стран против тех или иных ракет, которые хоть и бьют по Украине, но направляются в сторону стран Альянса. Мне кажется, что это решение для партнеров сложное, потому что они боятся эскалации. Но мы будем работать над этим", - заявил президент.

По его словам, обсудить такой вопрос можно в формате Совета Украина-НАТО. Зеленский добавил, что уже дал задание украинским дипломатам, чтобы была такая встреча, где можно было бы обсудить данный вопрос с партнерами.

"Это большая ответственность для одной страны-соседа взять на себя ответственность и сбивать ракеты. Хотя я считаю, что это надо было сделать давно, но я думаю, что есть еще такой инструмент, я хочу его попробовать, чтобы страны НАТО проговорили с Украиной возможность такой небольшой коалиции стран-соседей, которые будут сбивать ракеты врага", - пояснил он.