Зеленський хоче конкретики від Трампа щодо перемир'я з РФ

За словами глави держави, Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість із Росією, яка дозволить зупинити знищення критичної інфраструктури. Під захистом, зокрема, мають бути енергетика, продовольство та інші сфери, необхідні для забезпечення базових потреб населення.

Зеленський зазначив, що російські війська щодня атакують українські об'єкти енергетики, портову інфраструктуру та логістику. Серед цілей також опиняються склади з продовольством і фармацевтикою.

Водночас Україна не впевнена, що Росія готова дотримуватися будь-якої подібної домовленості.

"Якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об'єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів", - заявив президент.

За його словами, важливо, щоб домовленість була надійною та довгостроковою і справді впливала на життя людей. Київ не хоче, щоб пауза в ударах діяла лише певний час, після чого Росія повернулася до атак.

Зеленський також застеріг від ситуації, коли Москва використає домовленість для отримання тимчасового послаблення напруги навколо проблем із бензином і дизельним пальним після проведення своїх "виборів".

"Війну треба закінчувати. І деескалаційний крок щодо критичної інфраструктури може бути першим кроком до миру", - наголосив глава держави.

Президент додав, що Україна очікує від партнерів конкретики щодо можливого механізму такої домовленості. Йдеться передусім про те, як забезпечити реальне виконання Росією зобов'язань щодо припинення ударів по критичній інфраструктурі.

Енергетичне перемир'я між РФ та Україною

Нагадуємо, тема можливого енергетичного перемир'я між Україною та Росією обговорюється вже не перший день. 8 вересня Володимир Зеленський заявив про готовність шукати компроміс із РФ у питаннях енергетики та зерна.

Того ж дня інформоване джерело РБК-Україна повідомило, що Україна та Росія можуть домовитися про обмежене перемир'я на зиму, зокрема про взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах.

За даними співрозмовника, після поїздок до Москви спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера у Кремлі з'явилося більше можливостей для дипломатичного врегулювання.