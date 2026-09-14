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Україна та Росія погодились не бити по енергетиці, - Трамп

18:16 14.09.2026 Пн
2 хв
Президент США знову згадав про ціни на дизель
aimg Валерій Ульяненко
Україна та Росія погодились не бити по енергетиці, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Україна та Росія погодились не завдавати ударів по об’єктах енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.

"Україна погодилася не наносити удари по об’єктах російської енергетики. Росія погодилася вчинити так само", - зазначив він.

Трамп також додав, що зростання світових цін на дизельне паливо зумовлене переважно війною між Україною та країною-агресоркою, а не Іраном.

Нагадаємо, 13 вересня Дональд Трамп заявив, що українські удари по російських НПЗ нібито сприяють зростанню цін на пальне. У зв’язку з цим він закликав президента України Володимира Зеленського припинити такі атаки.

Раніше Трамп також закликав Київ відмовитися від ударів по російській інфраструктурі, стверджуючи, що такі атаки можуть призвести до глобального дефіциту дизельного палива. На його думку, Україні варто змінити тактику.

Зазначимо, сьогодні речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі позитивно сприйняли заклик Трампа щодо припинення українських ударів по російських НПЗ.

РБК-Україна писало, що у серпні російські НПЗ пережили наймасштабнішу хвилю атак від початку війни. На тлі систематичних ударів по критичній інфраструктурі аналітики прогнозують тривале скорочення обсягів російської нафтопереробки.

Зокрема, Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз переробки російської нафти на найближчі 1,5 року до 4 млн барелів на добу. Це приблизно на 30% менше за показники, зафіксовані до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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