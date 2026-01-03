Зеленський і Стармер обговорили долю заморожених коштів від продажу "Челсі"
Президент України Володимир Зеленський 3 січня провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Обговорили, зокрема, долю заморожених коштів від продажу футбольного клубу "Челсі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Хороша розмова з Кіром Стармером. І про те, як зараз діяти далі в дипломатії, і про те, як разом досягти більшої справедливості, зважаючи на все, що принесла Росія війною", - повідомив Зеленський.
За його словами, під час розмови обговорили деталі підготовки зустрічі на рівні лідерів, які відбудеться вже незабаром.
"Також дуже продуктивно працюють радники з питань національної безпеки - сьогодні активний день, і 18 учасників з Європи беруть участь у спільній роботі. Координуємось також з американською стороною", - додав президент.
Зеленський та Стармер також обговорили необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу футбольного клубу "Челсі".
"Це два з половиною мільярди фунтів, які можуть і мусять значно допомогти захисту життів і відбудові в Україні після всіх російських ударів", - зазначив президент.
Продаж "Челсі"
Нагадаємо, російський олігарх Роман Абрамович придбав футбольний клуб "Челсі" влітку 2003 року, але у 2022 році, після нападу Росії на Україну, його відсторонили від посади директора через санкції та зв'язки з главою Кремля Володимиром Путіним.
Мільярдер оголосив про продаж "Челсі" на початку березня 2022 року і в травні продав футбольний клуб за 5,4 млрд доларів. Він запропонував створити благодійний фонд, усі чисті доходи від якого будуть передані жертвам війни в Україні.
Абрамович отримав ліцензію від британського уряду на продаж "Челсі" за умови, що кошти будуть витрачені на підтримку жертв війни в Україні.
Наразі кошти від продажу клубу заморожені на банківському рахунку компанії Fordstam Ltd, колишньої материнської структури "Челсі", яка належить Абрамовичу.
Британський уряд хотів укласти угоду з олігархом про використання мільярдів за "Челсі" на гуманітарну допомогу Україні. Пізніше він повідомив, що не зміг досягти подібної угоди з Абрамовичем і тепер подасть на нього до суду.
Зазначимо, що постраждалі від війни українці можуть отримати менш ніж половину від 3,09 млрд доларів, які були отримані від продажу "Челсі".
Також повідомлялося, що Абрамовичу загрожує судовий позов, якщо він не передасть Україні гроші від продажу футбольного клубу "Челсі".