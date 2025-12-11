Зеленський хоче декілька угод із США: можливо, буде аналог "плану Маршалла"

Президент України Володимир Зеленський розповів про поточний стан роботи над мирною угодою та економічним відновленням країни після війни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами 11 грудня, передає кореспондент РБК-Україна .

За словами Зеленського, вже відбулися перші кроки у роботі над мирним планом: американська сторона обговорила з Росією свої пропозиції, які повернулися зі змінами, і наразі вони доопрацьовуються Україною перед повторною передачею США.

"Вже відбулися певні кроки: американська сторона виїжджала до Росії з власним баченням, поверталася зі змінами, які ми доопрацювали та передали назад американцям", – заявив Зеленський.

Крім того, Зеленський наголосив, що нині Україна та США готують рамкову угоду, яка не залежатиме від прямих переговорів із Росією. Вона має стати фундаментом для подальших домовленостей щодо економіки та гарантій безпеки.

Президент наголосив, що США можуть допомогти Україні і щодо цього немає жодних перешкод з боку Росії. Паралельно розробляються дієві гарантії безпеки. За словами Зеленського, економічні та безпекові блоки можуть підписуватися одночасно, але рамкова угода є обов’язковою для закріплення головних принципів завершення війни.

"Заморожені" активи РФ для України

Особливу увагу Зеленський приділив економічній складовій угоди. Він підкреслив, що заморожені російські активи мають працювати на відновлення України після масштабних руйнувань.

"Якщо війна триватиме, ці ресурси підсилюватимуть армію; якщо закінчиться - використовуватимемо їх на відбудову", - зазначив президент.

За його словами, план відновлення України може стати сучасним аналогом "плану Маршалла", який після Другої світової війни допоміг відбудувати економіки Європи. До проекту залучатимуться США та європейські партнери, що дозволить поєднати фінансову допомогу та стратегічні інвестиції для швидкого відновлення.

Зеленський також наголосив, що на цьому етапі переговори відбуваються лише між Україною та США.

"Що стосується Росії, ми не ведемо жодних прямих домовленостей. Ми чуємо сигнали про дискусії між США та Росією щодо майбутнього економічного співробітництва, але деталей цих переговорів не знаємо", - додав президент.

Створення спеціального фонду відновлення країни за участі США та Європи має забезпечити ефективне використання ресурсів та швидку відбудову інфраструктури, промисловості та соціальної сфери, повторюючи підхід, який колись дозволив відновитися Європі.