Зеленский хочет несколько соглашений с США: возможно, будет аналог "плана Маршалла"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о текущем состоянии работы над мирным соглашением и экономическим восстановлением страны после войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами 11 декабря, передает корреспондент РБК-Украина .

По словам Зеленского, уже состоялись первые шаги в работе над мирным планом: американская сторона обсудила с Россией свои предложения, которые вернулись с изменениями, и сейчас они дорабатываются Украиной перед повторной передачей США.

"Уже произошли определенные шаги: американская сторона выезжала в Россию с собственным видением, возвращалась с изменениями, которые мы доработали и передали обратно американцам", - заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что сейчас Украина и США готовят рамочное соглашение, которое не будет зависеть от прямых переговоров с Россией. Оно должно стать фундаментом для дальнейших договоренностей по экономике и гарантий безопасности.

Президент подчеркнул, что США могут помочь Украине и в этом нет никаких препятствий со стороны России. Параллельно разрабатываются действенные гарантии безопасности. По словам Зеленского, экономические блоки и блоки безопасности могут подписываться одновременно, но рамочное соглашение является обязательным для закрепления главных принципов завершения войны.

"Замороженные" активы РФ для Украины

Особое внимание Зеленский уделил экономической составляющей соглашения. Он подчеркнул, что замороженные российские активы должны работать на восстановление Украины после масштабных разрушений.

"Если война будет продолжаться, эти ресурсы будут усиливать армию; если закончится - будем использовать их на восстановление", - отметил президент.

По его словам, план восстановления Украины может стать современным аналогом "плана Маршалла", который после Второй мировой войны помог восстановить экономики Европы. К проекту будут привлекаться США и европейские партнеры, что позволит совместить финансовую помощь и стратегические инвестиции для быстрого восстановления.

Зеленский также отметил, что на этом этапе переговоры происходят только между Украиной и США.

"Что касается России, мы не ведем никаких прямых договоренностей. Мы слышим сигналы о дискуссиях между США и Россией относительно будущего экономического сотрудничества, но деталей этих переговоров не знаем", - добавил президент.

Создание специального фонда восстановления страны с участием США и Европы должно обеспечить эффективное использование ресурсов и быстрое восстановление инфраструктуры, промышленности и социальной сферы, повторяя подход, который когда-то позволил восстановиться Европе.