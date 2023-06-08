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Зеленський у Херсонській області. Зібрав нараду щодо Каховської ГЕС (відео)

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський прибув із робочим візитом в Херсонську область. Де він провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

"Багато важливих питань: оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення затоплених територій", - написав Зеленський.

За його словами, також під час наради обговорили перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи.

"Важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини", - зауважив президент.

Зеленський відвідав переправу, на якій проводиться евакуація

Як згодом повідомив президент, він у Херсоні відвідав переправу, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій.

"Наше завдання - максимально захистити життя й допомогти людям. Дякую рятувальникам і волонтерам! Дякую всім, хто залучений до цієї роботи!" - написав Зеленський.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, що внаслідок підриву окупантами дамби Каховської ГЕС рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр.

Станом на сьогоднішній ранок під водою знаходиться 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Евакуація людей із зони катастрофи продовжується.

Так, з небезпечних територій евакуйовано вже 1999 людей, найбільше евакуювали з мікрорайону "Корабел" (м. Херсон).

Також є затоплення у Миколаївської області. Мова йде про Снігурівську громаду (11 населених) пунктів.

Тим часом у Дніпропетровській області, а саме в Нікопольському районі упинились два водоканали у зв'язку з критичним падінням рівня води в Каховському водосховищі.

Міндовкілля прогнозує, що вода після підриву росіянами Каховської ГЕС ще буде прибувати, а спад її рівня очікується після 20-х чисел червня.

Детальніше про наслідки підриву Каховської ГЕС - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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