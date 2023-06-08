Зеленский в Херсонской области. Собрал совещание по Каховской ГЭС (видео)

"Многие важные вопросы: оперативная обстановка в области, которая сложилась в результате катастрофы, эвакуация населения из потенциальных зон затопления, ликвидация чрезвычайной ситуации, вызванной подрывом плотины, организация жизнеобеспечения затопленных территорий", - написал Зеленский.

По его словам, также на совещании обсудили перспективы возобновления экосистемы региона и оперативная военная обстановка в зоне техногенной катастрофы.

"Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу по компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонщины", - отметил президент.

Зеленский посетил переправу, на которой проводится эвакуация

Как впоследствии сообщил президент, он в Херсоне посетил переправу, на которой проводится эвакуация населения с подтопленных территорий.

"Наша задача - максимально защитить жизнь и помочь людям. Спасибо спасателям и волонтерам! Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу!" - написал Зеленский.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, что в результате подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр.

На сегодняшнее утро под водой находится 600 квадратных километров Херсонской области. Эвакуация людей из зоны катастрофы продолжается.

Так, с опасных территорий эвакуированы уже 1999 человек, больше всего эвакуировали из микрорайона "Корабел" (г. Херсон).

Также есть затопления в Николаевской области. Речь идет о Снегиревской общине (11 населенных) пунктов.

Тем временем в Днепропетровской области, а именно в Никопольском районе, остановились два водоканала в связи с критическим падением уровня воды в Каховском водохранилище.

В Миндовкилля прогнозируют, что вода после подрыва россиянами Каховской ГЭС еще будет прибывать, а спад ее уровня ожидается после 20-х чисел июня.

Детальнее о последствиях подрыва Каховской ГЭС - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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