Коли почне спадати вода після підриву Каховської ГЕС: в уряді озвучили терміни

Вода після підриву росіянами Каховської ГЕС ще буде прибувати. Спад рівня води у Херсонській області очікується після 20-х чисел червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександра Краснолуцького в ефірі телемарафону.

"Затоплення відбувається як правого берега в Херсонській області, так і лівого, який на сьогодні окупований російськими терористами. Відповідно доступ туди (на лівобережжя - ред.) наразі не можливий. Також, за нашими прогнозами, ще декілька днів вода буде прибувати. Потім вона буде стояти, й десь ближче до 20-х чисел червня вода почне спадати", - зазначив він.

Краснолуцький додав, що після спаду води можна буде оцінити наслідки підтоплення на територіях, які зараз контролює Україна. У захоплених росіянами районах оцінити збитки можна буде лише після повної деокупації.

Херсонську область затоплює

Варто зазначити, що після підриву окупантами Каховської ГЕС найбільше постраждала Херсонська область. Вода затоплює правий та окупований лівий берег регіону.

На підконтрольних Україні територіях проводиться евакуація населення та тварин. На окупованих територіях так звана "влада" не намагається допомогти людям.

Станом на ранок 8 червня у Херсонській області затоплено 600 квадратних кілометрів територій, більшість з них - на лівому березі. Також влада повідомила про перші офіційні жертви - в окупованих Олешок відомо про трьох загиблих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.