Зеленский в Херсоне проведет совещание по безопасности. Обсудят ситуацию у границ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область. В Херсоне он проведет совещание по ситуации у границ Украины .

Также Зеленский посетит передовые позиции украинских военных на временной админгранице с оккупированным Крымом.

"В Херсоне президент проведет совещание по ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированным Крымским полуостровом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях", - сообщает пресс-служба ОП.

Отметим, на прошлой неделе Россия заявила об отводе войск от украинской границы. Однако, Зеленский заявил, что Украина наблюдает и готова к любым действиям РФ. Также в Пентагоне считают, что рано говорить об деэскалации ситуации у украинских границ.