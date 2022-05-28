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Зеленский: мне говорили, что я умру через три дня

Новина українською →
Киев, Суббота 28 мая 2022 11:18
Зеленский: мне говорили, что я умру через три дня Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его предупреждали о возможной гибели. Иностранные лидеры предлагали ему уехать из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства нидерландскому изданию NOS.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения России он провел ряд разговоров. Некоторые политики говорили о скором захвате Украины.

"Я слышал из многих стран внутри и за пределами ЕС, что Путин оккупирует Украину через три дня. Во многих телефонных звонках мне говорили, что я умру через три дня", - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что ему и семье предлагали уехать из Украины для собственной безопасности.

"Я часто слышал: уезжайте из Киева с семьей прямо сейчас. Вы сильный человек, но ваше место не в Украине. Я слышал всякое, но верю фактам. Дело в том, что мы здесь, в Киеве", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что после начала войны на Владимира Зеленского неоднократно готовилось покушение.

В Минобороны заявили, что к этому причастны наемники "группы Вагнера".

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