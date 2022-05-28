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Зеленський: мені говорили, що я помру через три дні

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Київ, Субота 28 травня 2022 11:18
Зеленський: мені говорили, що я помру через три дні Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його попереджали про можливу загибель. Іноземні лідери пропонували йому виїхати з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави нідерландському виданню NOS.

За його словами, після початку повномасштабного вторгнення Росії він провів ряд розмов. Деякі політики говорили про швидке захоплення України.

"Я чув з багатьох країн всередині і за межами ЄС, що Путін окупує Україну через три дні. У багатьох телефонних дзвінках мені говорили, що я помру через три дні", - сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що йому і родині пропонували виїхати з України для власної безпеки.

"Я часто чув: їдьте з Києва з сім'єю прямо зараз. Ви сильна людина, але ваше місце не в Україні. Я чув всяке, але вірю фактам. Справа у тому, що ми тут, в Києві", - додав він.

Раніше ми повідомляли, що після початку війни на Володимира Зеленського неодноразово готувався замах.

У Міноборони заявили, що до цього причетні найманці "групи Вагнера".

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Володимир Зеленський
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