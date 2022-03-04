ru ua
Пт, 04 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский пережил три покушения за последние дни, - The Times

Новина українською →
Пятница 04 марта 2022 12:40
Зеленский пережил три покушения за последние дни, - The Times Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский за последнюю неделю пережил по меньшей мере три попытки покушения. Для его убийства были посланы два разных отряда - наемники из ЧВК "Вагнера" и чеченский спецназ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

По данным издания, наемники ЧВК "Вагнера" в Киеве понесли потери во время своих попыток и были встревожены тем, насколько точно украинцы предугадали их действия. Источник, близкий к ЧВК, рассказал, что было "жутко" от того, насколько хорошо была проинформирована группа безопасности Зеленского.

При этом 26 февраля на окраине Киева было предотвращено еще одно покушение на жизнь Зеленского. Представители украинских служб безопасности заявили, что группа чеченских убийц была ликвидирована до того, как они смогли добраться до президента.

По данным издания, наемники ЧВК "Вагнера" не знали о наемных чеченцах, и предприняли свои собственные попытки убить украинского президента. Так, они приехали в Киев за 6 недель до начала полномасштабного вторжения РФ и отслеживали деятельность 24 высокопоставленных целей.

Вагнеровцы должны были ожидать прибытие российского Спецназа, который бы обеспечил им безопасный коридор из Киева после завершения убийств. Они полагали, что штурм Киева отвлечет их внимание и даст возможность завершить свою миссию. Однако, поскольку колонна танков застряла за пределами города, темп атаки оказался медленнее, чем ожидалось.

Источник издания, близкий с вагнеровцами, сообщил, что Кремль требует их ускорить операцию по убийству 24 ключевых украинских чиновника и совершить их в течение нескольких дней. При этом он заявил, что численность участников ЧВК "Вангера" в столице достигает 400 человек, которые попали в Киев в конце января.

"Они отправились бы туда с очень громкой миссией, которую русские хотели бы отрицать - убийство главы государства - это огромная миссия. С точки зрения влияния на суверенную политику РФ, это будет, возможно, самая большая миссия, которую они выполняли до сих пор. Это оказало бы серьезное влияние на ход войны", - сказал источник.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
В эти часы и дни происходит слом ситуации на войне, - Резников
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина