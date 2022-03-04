Зеленский пережил три покушения за последние дни, - The Times

Президент Украины Владимир Зеленский за последнюю неделю пережил по меньшей мере три попытки покушения. Для его убийства были посланы два разных отряда - наемники из ЧВК "Вагнера" и чеченский спецназ.

По данным издания, наемники ЧВК "Вагнера" в Киеве понесли потери во время своих попыток и были встревожены тем, насколько точно украинцы предугадали их действия. Источник, близкий к ЧВК, рассказал, что было "жутко" от того, насколько хорошо была проинформирована группа безопасности Зеленского.

При этом 26 февраля на окраине Киева было предотвращено еще одно покушение на жизнь Зеленского. Представители украинских служб безопасности заявили, что группа чеченских убийц была ликвидирована до того, как они смогли добраться до президента.

По данным издания, наемники ЧВК "Вагнера" не знали о наемных чеченцах, и предприняли свои собственные попытки убить украинского президента. Так, они приехали в Киев за 6 недель до начала полномасштабного вторжения РФ и отслеживали деятельность 24 высокопоставленных целей.

Вагнеровцы должны были ожидать прибытие российского Спецназа, который бы обеспечил им безопасный коридор из Киева после завершения убийств. Они полагали, что штурм Киева отвлечет их внимание и даст возможность завершить свою миссию. Однако, поскольку колонна танков застряла за пределами города, темп атаки оказался медленнее, чем ожидалось.

Источник издания, близкий с вагнеровцами, сообщил, что Кремль требует их ускорить операцию по убийству 24 ключевых украинских чиновника и совершить их в течение нескольких дней. При этом он заявил, что численность участников ЧВК "Вангера" в столице достигает 400 человек, которые попали в Киев в конце января.

"Они отправились бы туда с очень громкой миссией, которую русские хотели бы отрицать - убийство главы государства - это огромная миссия. С точки зрения влияния на суверенную политику РФ, это будет, возможно, самая большая миссия, которую они выполняли до сих пор. Это оказало бы серьезное влияние на ход войны", - сказал источник.