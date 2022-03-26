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К покушению на Зеленского причастны наемники "группы Вагнера", - советник министра обороны

Новина українською →
Суббота 26 марта 2022 06:16
К покушению на Зеленского причастны наемники "группы Вагнера", - советник министра обороны Фото: советник министра обороны Украины Маркиан Лубкивский (facebook.com/markian.lubkivskyi)
Автор: Роман Мирончук

Российская частная военная группа "Вагнер" причастна к заговору с целью убийства президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью CNN советника министра обороны Украины Маркиана Лубкивского.

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, и пару из них безуспешно отправили в Украину", - заявил Лубкивский.

Он также отметил, что заговор был подтвержден украинской разведкой и спецназом, отвечающим за охрану Зеленского.

"Все эти документы и необходимые доказательства будут представлены в Международный суд", - сказал он, добавив, что не может раскрыть больше информации по оперативным причинам.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила подозрение руководителю российской военной компании "Вагнер" Дмитрию Уткину, который командовал боевыми действиями против сил АТО под Дебальцево.

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