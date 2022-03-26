К покушению на Зеленского причастны наемники "группы Вагнера", - советник министра обороны

Российская частная военная группа "Вагнер" причастна к заговору с целью убийства президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью CNN советника министра обороны Украины Маркиана Лубкивского.

"Они хотели убить руководство Украины: нашего президента и премьер-министра. Это было целью, и пару из них безуспешно отправили в Украину", - заявил Лубкивский.

Он также отметил, что заговор был подтвержден украинской разведкой и спецназом, отвечающим за охрану Зеленского.

"Все эти документы и необходимые доказательства будут представлены в Международный суд", - сказал он, добавив, что не может раскрыть больше информации по оперативным причинам.