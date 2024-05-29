Зеленський: готуємося до подальшої активності ворога, чітко розуміємо його завдання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, сьогодні він заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, а також міністра оборони Рустема Умєрова щодо ситуації на фронті та подальших дій українських військ.

"Увага всім напрямкам. Готуємось і до подальшої активності ворога - чітко розуміємо, які завдання та з якою метою Путін ставить своїй армії. Буде йому наша відповідь - обов’язково", - зазначив президент.