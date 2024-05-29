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Зеленський: готуємося до подальшої активності ворога, чітко розуміємо його завдання

Україна, Середа 29 травня 2024 20:44
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Зеленський: готуємося до подальшої активності ворога, чітко розуміємо його завдання Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сили оборони України готуються до подальшої активності російських військ та чітко розуміють їхні завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, сьогодні він заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, а також міністра оборони Рустема Умєрова щодо ситуації на фронті та подальших дій українських військ.

"Увага всім напрямкам. Готуємось і до подальшої активності ворога - чітко розуміємо, які завдання та з якою метою Путін ставить своїй армії. Буде йому наша відповідь - обов’язково", - зазначив президент.

Ситуація на фронті 29 травня

За останніми даними Генштабу ЗСУ, від початку поточної доби, 29 травня, загальна кількість бойових зіткнень зросла до 60. Найбільша кількість - на Покровському напрямку.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українським бійцям вдалося досягти успіху під час контрнаступальних дій у Харківській області.

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Зеленський: готуємося до подальшої активності ворога, чітко розуміємо його завдання
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