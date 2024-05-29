Від початку доби більше 60 боєзіткнень: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Від початку поточної доби, 29 травня, загальна кількість бойових зіткнень зросла до 60. Найбільша кількість сутичок на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Загальна кількість бойових зіткнень станом на зараз зросла до 60. Упродовж сьогоднішнього дня ворог значно активізувався на Курахівському напрямку, але найбільша кількість сутичок залишається на Покровському напрямку", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог проводить атаки від Мурома в бік села Стариця. Зокрема боєзіткнення триває в районі Вовчанська. Загальна кількість сутичок становить 5.

На Куп'янському напрямку вже відбулось 11 боїв. Протягом дня було знищено 22 окупантів й танк. Ще триває 3 боєзіткнення.

На Лиманському напрямку ворог здійснив два безуспішних штурми. Цього разу на територіях Серебрянського лісництва.

На Краматорському напрямку росіяни атакували в районах мікрорайону Новий біля Часового Яру, а також села Іванівське. Отримали відсіч.

На Покровському напрямку відбулось п’ять бойових зіткнень. Від початку доби їх загальна кількість уже 19. Росіяни зосередили атаки у районах Новоселівки Першої, Новоолександрівки та Сокола.

"Активно підтримує наступальні дії скиданням керованих авіабомб – за сьогодні використав вже 18 КАБів у ході семи авіаударів поблизу Євгенівки, Олександрополя і Воздвиженки", - додає Генштаб.

На Придніпровському напрямку росіяни тричі намагались штурмувати позиції Сил оборони у районі Кринок. Один із боїв на лівобережжі Дніпра продовжується. Ситуація контрольована.

Наступ Росії

Від початку травня ворог розпочав наступ на півночі Харківської області. Через відсутність успіху росіяни намагаються розширити лінію бойових дій. Як писав Інституту вивчення війни (ISW), нашим бійцям вдалось досягти успіху під час контрнаступальних дій у Харківській області.

Попереднє зведення Генштабу можна почитати за посиланням.