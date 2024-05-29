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Зеленский: готовимся к дальнейшей активности врага, четко понимаем его задачи

Украина, Среда 29 мая 2024 20:44
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Зеленский: готовимся к дальнейшей активности врага, четко понимаем его задачи Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны Украины готовятся к дальнейшей активности российских войск и понимают их задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, сегодня он заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, а также министра обороны Рустема Умерова относительно ситуации на фронте и дальнейших действий украинских войск.

"Внимание всем направлениям. Готовимся и к дальнейшей активности врага - четко понимаем, какие задачи и с какой целью Путин ставит своей армии. Будет ему наш ответ - обязательно", - отметил президент.

Ситуация на фронте 29 мая

По последним данным Генштаба ВСУ, с начала текущих суток, 29 мая, общее количество боевых столкновений возросло до 60. Наибольшее количество - на Покровском направлении.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинским бойцам удалось добиться успеха во время контрнаступательных действий в Харьковской области.

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