Зеленский: готовимся к дальнейшей активности врага, четко понимаем его задачи
Силы обороны Украины готовятся к дальнейшей активности российских войск и понимают их задачи.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Зеленского, сегодня он заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, а также министра обороны Рустема Умерова относительно ситуации на фронте и дальнейших действий украинских войск.
"Внимание всем направлениям. Готовимся и к дальнейшей активности врага - четко понимаем, какие задачи и с какой целью Путин ставит своей армии. Будет ему наш ответ - обязательно", - отметил президент.
Ситуация на фронте 29 мая
По последним данным Генштаба ВСУ, с начала текущих суток, 29 мая, общее количество боевых столкновений возросло до 60. Наибольшее количество - на Покровском направлении.
Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинским бойцам удалось добиться успеха во время контрнаступательных действий в Харьковской области.
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