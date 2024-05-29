Зеленский: готовимся к дальнейшей активности врага, четко понимаем его задачи

Силы обороны Украины готовятся к дальнейшей активности российских войск и понимают их задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, сегодня он заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, а также министра обороны Рустема Умерова относительно ситуации на фронте и дальнейших действий украинских войск.

"Внимание всем направлениям. Готовимся и к дальнейшей активности врага - четко понимаем, какие задачи и с какой целью Путин ставит своей армии. Будет ему наш ответ - обязательно", - отметил президент.