Ілюстративне фото: Київ відпрацьовує сценарії на випадок тривалої відсутності світла, тепла та води (колаж РБК-Україна)

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Влада Києва відпрацьовує різні сценарії на випадок тривалої відсутності світла, тепла та води у столиці.

Як повідомляє РБК-Україна, про це тимчасово винонуючий обов'язки начальника КМВА Андрій Ткачов заявив в ефірі телемарафону.

"Різні алгоритми відпрацьовуємо наразі. Готуємо "Пункти незламності" з різними особливостями. Підвіз води, роботу бюветних комплексів на випадок відсутності водопостачання", - розповів Ткачов. Він нагадав, що у Києві працює понад 1500 "Пунктів незламності". Також у разі необхідності розгорнуть додаткові.