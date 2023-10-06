UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про готовність України до вступних переговорів з ЄС: Раді залишився один крок

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна буде готова до початку переговорів щодо вступу в Євросоюз до кінця року. Верховній раді залишилось зробити один крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Плідно співпрацюємо з ЄС. Для нас важливо розпочати цього року переговори щодо членства в ЄС. Україна майже виконала відповідні сім рекомендацій Єврокомісії. З нашого боку все буде готово. Верховній раді залишився один крок. І важливо, щоб депутати цей крок зробили", - зазначив глава держави.

За його словами, Євросоюз для України - не лише економічна безпека, а й мотивація боротися, пройти цю зиму та досягти національних цілей, незважаючи на терор російських окупантів.

Вступ України до Євросоюзу

Нагадаємо, у 2022 році Україна отримала статус кандидата на вступ в Євросоюз. Після цього наша країна має виконати низку умов, які необхідні для членства.

Один з етапів на шляху до ЄС - початок переговорів про вступ. Наша країна поставила за мету запустити їх до кінця 2023 року. Для цього необхідно, щоб відповідну пропозицію підтримали лідери всіх 27 країн-членів Євросоюзу.

Як повідомляло раніше видання Politico, переговори про вступ України в ЄС мають розпочатися до грудня. Про це журналістам розповіли неназвані дипломати.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЕвросоюзВерховна радаВступ в ЄС