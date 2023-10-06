Зеленский о готовности Украины к вступительным переговорам с ЕС: Раде остался один шаг

Украина будет готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз до конца года. Верховной раде осталось сделать один шаг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Плодотворно сотрудничаем с ЕС. Для нас важно начать в этом году переговоры по членству в ЕС. Украина почти выполнила соответствующие семь рекомендаций Еврокомиссии. С нашей стороны все будет готово. Верховной раде остался один шаг. И важно, чтобы депутаты этот шаг сделали", - отметил глава государства.
По его словам, Евросоюз для Украины - не только экономическая безопасность, но и мотивация бороться, пройти эту зиму и достичь национальных целей, несмотря на террор российских оккупантов.
Напомним, в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого наша страна должна выполнить ряд условий, которые необходимы для членства.
Один из этапов на пути в ЕС - начало переговоров о вступлении. Наша страна поставила цель запустить их до конца 2023 года. Для этого необходимо, чтобы соответствующее предложение поддержали лидеры всех 27 стран-членов Евросоюза.
Как сообщало ранее издание Politico, переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться к декабрю. Об этом журналистам рассказали неназванные дипломаты.
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