Зеленский о готовности Украины к вступительным переговорам с ЕС: Раде остался один шаг

"Плодотворно сотрудничаем с ЕС. Для нас важно начать в этом году переговоры по членству в ЕС. Украина почти выполнила соответствующие семь рекомендаций Еврокомиссии. С нашей стороны все будет готово. Верховной раде остался один шаг. И важно, чтобы депутаты этот шаг сделали", - отметил глава государства.

По его словам, Евросоюз для Украины - не только экономическая безопасность, но и мотивация бороться, пройти эту зиму и достичь национальных целей, несмотря на террор российских оккупантов.

Вступление Украины в Евросоюз

Напомним, в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого наша страна должна выполнить ряд условий, которые необходимы для членства.

Один из этапов на пути в ЕС - начало переговоров о вступлении. Наша страна поставила цель запустить их до конца 2023 года. Для этого необходимо, чтобы соответствующее предложение поддержали лидеры всех 27 стран-членов Евросоюза.

Как сообщало ранее издание Politico, переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться к декабрю. Об этом журналистам рассказали неназванные дипломаты.