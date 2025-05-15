Зеленський про "готовність" Путіна до прямих переговорів: Це балачки

Голова держави нагадав, що переговори про завершення війни Росії проти України відбуваються в різних форматах уже не вперше. І при цьому в російських медіа з'явилася інформація, що Путін нібито готовий до прямих переговорів.

"Я дійсно відразу відреагував, коли він сказав. Я сказав, що ми будемо. Я буду в цю дату. Потім з'явилася інша інформація, що ще невідомо і так далі. Тобто, ну, це поки що балачки", - зазначив Зеленський.

За його словами, усі сторони мають демонструвати готовність до переговорів. І першим кроком має стати безумовне припинення вогню.

"Якщо безумовне припинення вогню можна зробити сьогодні на рівні технічних груп, без лідерів, немає питань, можна не зустрічатися", - уточнив президент.

Але, як додав Зеленський, якщо таке питання потрібно вирішувати на рівні лідерів, то він для цього спеціально приїхав до Туреччини, і делегація готова до прямих переговорів.