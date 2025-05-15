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Зеленский о "готовности" Путина к прямым переговорам: Это болтовня

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин на самом деле не готов к прямым переговорам с Украиной. Его заверения в готовности к диалогу - болтовня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства напомнил, что переговоры о завершении войны России против Украины происходят в разных форматах уже не впервые. И при этом в российских медиа появилась информация, что Путин якобы готов к прямым переговорам. 

"Я действительно сразу отреагировал, когда он сказал. Я сказал, что мы будем. Я буду в эту дату. Потом появилась другая информация, что еще неизвестно и так далее. То есть, ну, это пока что болтовня", - отметил Зеленский. 

По его словам, все стороны должны демонстрировать готовность к переговорам. И первым шагом должно стать безусловное прекращение огня. 

"Если безусловное прекращение огня можно сделать сегодня на уровне технических групп, без лидеров, нет вопросов, можно не встречаться", - уточнил президент. 

Но, как добавил Зеленский, если такой вопрос нужно решать на уровне лидеров, то он для этого специально приехал в Турцию и делегация готова к прямым переговорам. 

Предложение России

Напомним, именно российский диктатор Владимир Путин первым предложил возобновить переговоры с Украиной. При этом он отказался от безусловного прекращения огня как минимум на 30 дней.

После этого президент Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в Стамбуле. Диктатор решил отказаться - он прислал в Турцию делегацию низкого уровня.

Несмотря на это, Украина все же решила участвовать в переговорах. Украинскую делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

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