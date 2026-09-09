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У Путіна захотіли, щоб США припинили допомагати Україні для завершення війни

15:33 09.09.2026 Ср
2 хв
Також стало відомо, що обговорював російський диктатор з американським президентом
aimg Юлія Капітонова
У Путіна захотіли, щоб США припинили допомагати Україні для завершення війни Фото: Юрій Ушаков (Getty Images)
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Росія вимагає, щоб США зі свого боку припинили всю допомогу Україні. Після цього, мовляв, з'явиться можливість швидше досягти врегулювання російсько-української війни.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вести".

"США мають припинити будь-яку допомогу Києву для якнайшвидшого врегулювання війни в Україні", - цинічно вимагає помічник Володимира Путіна.

Ушаков звернув увагу на те, що підтримка Києва з боку Вашингтона помітно скоротилася після приходу до влади президента США Дональда Трампа.

Однак навіть це Кремль не влаштовує - він хоче, щоб Білий дім відмовився від усіх можливих ініціатив.

На цьому тлі Ушаков також офіційно підтвердив, що американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер не показували Росії дорожню карту щодо України, про яку говорив глава Держдепу США Марко Рубіо.

Ба більше, помічник Путіна розповів, що саме обговорювали президент США та російський диктатор під час телефонних переговорів 8 вересня.

За словами Ушакова, йшлося про врегулювання війни РФ проти України. Чи вдалося домовитися про щось конкретне, він не відповів.

Однак помічник Путіна додав, що Москва наразі вважає саме Абу-Дабі пріоритетним майданчиком для нової зустрічі щодо України.

До речі, напередодні глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Кремль схвально оцінює новий підхід США у мирному процесі.

Він пояснив, що команда Трампа нібито "враховує реалії на землі", і для російської влади це своєрідний позитивний сигнал.

"Це, звичайно, викликає у нас і позитивний відгук, і викликає готовність продовжувати з ними розмови", - наголосив Лавров.

Раніше РБК-Україна розповідало, де та коли найближчим часом можуть зустрітися Трамп і Путін.

Також стало відомо, що російський диктатор продемонстрував свою зневагу до американських посланців під час зустрічі у Москві.

Окрім того, ми писали, хто ще прибув на переговори до Києва, окрім Віткоффа та Кушнера.

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Юрий Ушаков Володимир Путін Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
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