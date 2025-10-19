Зеленський готовий їхати в Будапешт і просить Трампа бути "жорсткішим" із Путіним

Зеленський наголосив, що Трампу потрібно чинити на Путіна більший тиск, ніж він чинив на ХАМАС під час свого нещодавнього успішного досягнення припинення вогню в Секторі Гази.

"Путін - щось схоже, від сильніше за ХАМАС", - сказав президент.

Він додав, що війна в Україні масштабні, а армія Росії - друга за чисельністю у світі, "і тому необхідний більший тиск".

Також президент України назвав Путіна "терористом", але підтвердив свою готовність зустрітися з главою Кремля віч-на-віч.

"Якщо ми дійсно хочемо справедливого і міцного миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Як можуть укладатися якісь угоди без нашої участі?", - заявив глава держави.

На запитання, чи наполягатиме він на поїздці до Будапешта, де зустрінуться Путін і Трамп, Зеленський відповів, що сказав лідеру США: "Я готовий".

Також президент знову наголосив, що Україна не програє цю війну, а Путін не виграє. Він додав, що Росія посилює авіаудари по території нашої країни через свою "слабку позицію" на полі бою.

"Ось чому він дійсно посилює авіаудари... (Путін хоче влаштувати - ред.) енергетичну катастрофу цієї зими, напавши на нас", - сказав Зеленський.

На запитання, чи готовий він вести переговори або відмовитися від частини території, щоб покласти край війні, президент заявив про необхідність зупинитися там, де зараз.

"Якщо ми хочемо зупинити цю війну і терміново і дипломатичним шляхом перейти до мирних переговорів, нам потрібно залишатися там, де ми перебуваємо, а не давати щось додатково Путіну", - сказав український лідер.

Він також додав, що мирні переговори мають проходити тихо, а не "під ракетами" і безпілотниками.

На запитання, чи зможе Трамп покласти край війні, Зеленський відповів: "Так, благословить Бог".