Зеленский готов ехать в Будапешт и просит Трампа быть "пожестче" с Путиным

Зеленский подчеркнул, что Трампу нужно оказать на Путина большее давление, чем он оказывал на ХАМАС во время своего недавнего успешного достижения прекращения огня в Секторе Газа.

"Путин - нечто похожее, от сильнее ХАМАС", - сказал президент.

Он добавил, что война в Украине масштабные, а армия России - вторая по численности в мире, "и поэтому необходимо большее давление".

Также президент Украины назвал Путина "террористом", но подтвердил свою готовность встретиться с главой Кремля лицом к лицу.

"Если мы действительно хотим справедливого и прочного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии. Как могут заключаться какие-то соглашения без нашего участия?", - заявил глава государства.

На вопрос, будет ли он настаивать на поездке в Будапешт, где встретятся Путин и Трамп, Зеленский ответил, что сказал лидеру США: "Я готов".

Также президент вновь подчеркнул, что Украина не проигрывает эту войну, а Путин не выигрывает. Он добавил, что Россия усиливает авиаудары по территории нашей страны из-за своей "слабой позиции" на поле боя.

"Вот почему он действительно усиливает авиаудары... (Путин хочет устроить - ред.) энергетическую катастрофу этой зимой, напав на нас", - сказал Зеленский.

На вопрос, готов ли он вести переговоры или отказаться от части территории, чтобы положить конец войне, президент заявил о необходимости остановится там, где сейчас.

"Если мы хотим остановить эту войну и срочно и дипломатическим путем перейти к мирным переговорам, нам нужно оставаться там, где мы находимся, а не давать что о дополнительно Путину", - сказал украинский лидер.

Он также добавил, что мирные переговоры должны проходить тихо, а не "под ракетами" и беспилотниками.

На вопрос, сможет ли Трамп положить конец войне, Зеленский ответил: "Да, благословит Бог".