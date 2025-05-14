Зеленський готовий до Стамбула: Буданов пояснив, навіщо Україна йде на переговори з РФ

Можлива зустріч Зеленського та Путіна

Російський диктатор Володимир Путін запропонував відновити прямі переговори у Стамбулі після того, як союзники України поставили йому дедлайн для згоди на перемир'я. Європейські країни попередили Москву, що на неї чекають санкції у разі відмови від встановлення перемир'я.

У відповідь президент України Володимир Зеленський висловив готовність до діалогу, але лише після повного припинення вогню. Пізніше він заявив, що готовий особисто зустрітися з Путіним у Туреччині 15 травня.

Зеленський повідомив, що прибуде до Туреччини для зустрічі з диктатором, однак Москва поки офіційно не підтвердила участі Путіна. Президент України зазначав, що на переговорах з російським диктатором він говоритиме про припинення вогню та обмін полонених.

Президент США Дональд Трамп не виключив, що також може прилетіти до Туреччини. За попередньою інформацією ЗМІ, від імені Вашингтона туди вирушать спецпредставники Білого дому Стів Віткофф і Кіт Келлог.

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