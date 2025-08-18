Зеленський готовий на прийнятний для українців компроміс на зустрічі із Трампом, - FT

Високопоставлений український чиновник, близький до президента, заявив, що метою Зеленського на цій зустрічі буде встановлення "продуктивного процесу мирного врегулювання без примусу України здійснювати неможливі кроки, як-от виведення військ" із Донецької та Луганської областей.

Заради цього президент України готовий піти на "прийнятний компроміс" за поточною лінією фронту, який могли б прийняти українці, повідомив чиновник.

Як зазначає видання, дехто побоюється, що жорстка позиція Зеленського може викликати гнів Трампа. Це може знову поставити під загрозу військову та розвідувальну підтримку США.

Спогади про минулу зустріч

Попереднє перебування Зеленського у Вашингтоні супроводжувалося скандалом. Віцепрезидент США Джей Ді Венс публічно звинуватив українського лідера, а Дональд Трамп сказав, що саме він, а не Володимир Путін, "грає в азартні ігри з Третьою світовою війною".

Після цього Білий дім тимчасово заморозив постачання зброї та розвідданих Києву. Тоді здавалося, що Україна може втратити підтримку ключового союзника.

Хто підтримає Україну у Вашингтоні

Тепер ситуація змінилася. Зеленський приїде на переговори з підтримкою європейських лідерів, включно з Урсулою фон дер Ляєн, Фрідріхом Мерцом, Кіром Стармером, Еммануелем Макроном і генсеком НАТО Марком Рютте.

"Йдеться про формування єдиної стратегії колективного Заходу щодо завершення війни в Україні та стримування агресивної Росії в довгостроковій перспективі", - сказав дипломат Костянтин Єлісєєв.

За його словами, рішення, які будуть ухвалені у Вашингтоні, визначать майбутнє Європи на десятиліття.

Гарантії безпеки і червоні лінії

Американські чиновники заявили, що Путін під час саміту з Трампом на Алясці погодився допустити можливість надання Україні гарантій безпеки, аналогічних статті 5 НАТО.

"Ми змогли домогтися поступки: США можуть запропонувати захист, схожий на натовський, і це одна з ключових причин, чому Україна прагне в альянс", - сказав спецпосланець Стів Віткофф.

Зеленський наголосив, що гарантії мають бути "дуже практичними, діяти на суші, у повітрі та на морі й обов'язково за участю Європи".

При цьому він знову заявив про свою червону лінію - Україна не поступиться Росії жодним населеним пунктом, який залишається під її контролем.