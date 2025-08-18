Зеленский готов на приемлемый для украинцев компромисс на встрече с Трампом, - FT

Высокопоставленный украинский чиновник, близкий к президенту, заявил, что целью Зеленского на этой встрече будет установление "продуктивного процесса мирного урегулирования без принуждения Украины совершать невозможные шаги, такие как вывод войск" из Донецкой и Луганской областей.

Ради этого президент Украины готов пойти на "приемлемый компромисс" по текущей линии фронта, который могли бы принять украинцы, сообщил чиновник.

Как отмечает издание, некоторые опасаются, что жесткая позиция Зеленского может вызвать гнев Трампа. Это может снова поставить под угрозу военную и разведывательную поддержку США.

Воспоминания о прошлой встрече

Предыдущее пребывание Зеленского в Вашингтоне сопровождалось скандалом. Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично обвинил украинского лидера, а Дональд Трамп сказал, что именно он, а не Владимир Путин, "играет в азартные игры с Третьей мировой войной".

После этого Белый дом временно заморозил поставки оружия и разведданных Киеву. Тогда казалось, что Украина может потерять поддержку ключевого союзника.

Кто поддержит Украину в Вашингтоне

Теперь ситуация изменилась. Зеленский приедет на переговоры с поддержкой европейских лидеров, включая Урсулу фон дер Ляйен, Фридриха Мерца, Кира Стармера, Эммануэля Макрона и генсека НАТО Марка Рютте.

"Речь идет о формировании единой стратегии коллективного Запада по завершению войны в Украине и сдерживанию агрессивной России в долгосрочной перспективе", - сказал дипломат Константин Елисеев.

По его словам, решения, которые будут приняты в Вашингтоне, определят будущее Европы на десятилетия.

Гарантии безопасности и красные линии

Американские чиновники заявили, что Путин во время саммита с Трампом на Аляске согласился допустить возможность предоставления Украине гарантий безопасности, аналогичных статье 5 НАТО.

"Мы смогли добиться уступки: США могут предложить защиту, похожую на натовскую, и это одна из ключевых причин, почему Украина стремится в альянс", - сказал спецпосланник Стив Уиткофф.

Зеленский подчеркнул, что гарантии должны быть "очень практическими, действовать на суше, в воздухе и на море и обязательно с участием Европы".

При этом он вновь заявил о своей красной линии - Украина не уступит России ни одного населенного пункта, который остается под ее контролем.